把炭加進咖啡裡？印尼「燒炭」咖啡挑戰你的味蕾

2019-05-15 10:00 聯合新聞網 食力Foodnext



撰文／鍾雨璉

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（圖片來源：travelingyuk.com）

咖啡已是現代人不可或缺的飲品之一，或許你喝過「炭燒咖啡」，不過真的加入一塊「炭」的咖啡你敢喝嗎？印尼的日惹就有一款獨特的咖啡叫作「Kopi Joss」，將一大塊燒紅的炭放進泡好的咖啡裡！到底為何要這樣做呢？

從上世紀發明至今 成為印尼在地街頭飲料

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（圖片來源：Hijab Traveler）

Kopi Joss是印尼日惹當地相當受歡迎的街頭飲料，它的名字源自於燃燒的木炭在放入咖啡時產生的嘶嘶聲，用熱水沖泡咖啡粉之後再加入砂糖，並且直接把燒紅的炭丟到咖啡裡，有人說它的味道和普通咖啡差不多，但也有人認為它有一種濃郁的焦糖味，這麼特殊的作法，其實要追溯到印尼重要的咖啡產地爪哇島。

日惹（也稱為Jogja）位於爪哇島（Java）上，17世紀中期，荷蘭人把咖啡樹帶到了當時的錫蘭（斯里蘭卡）和印尼的爪哇，18世紀，印尼已經成為咖啡的主要生產地，而爪哇也成為咖啡出口的代名詞。而在20世紀60年代時，當地一家咖啡攤的老闆人稱Mr. Man，有別於其他家咖啡，將燒紅的木炭加入泡好的咖啡中，等到木炭在咖啡裡冷卻後，再將它取出，一杯貨真價實的「燒炭咖啡」就這樣完成。起初，Mr. Man的客人大部分都只是尋求新鮮感的年輕人，不過在傳出燒炭咖啡有許多健康益處的讚譽之後，越來越多人去嘗試kopi joss，也因此成為印尼當地人獨特的咖啡文化。

Kopi Joss健康益處多？據傳降低咖啡因解腹痛

據當地人說明，木炭可以中和咖啡的酸度，加入木炭後的咖啡因會比較低，使那些對咖啡因容易感到不適的人更容易飲用，同時也能讓咖啡散發咖啡香和烘烤味。

不過攝取木炭真的安全嗎？ 根據the Coffee Owl Society的文章表示，木炭確實有助於清除系統中的毒素，因為它是一種多孔物質， 攝取木炭有助於治療腸胃問題，減少腹脹和氣體，降低膽固醇，並有助於減少宿醉的影響，但實際上，如果攝取過多的木炭也會造成腸胃不適的問題， 但咖啡中少量的木炭不會造成太大的傷害。

雖然kopi joss的健康益處還未經過醫學證實，但在日惹，這樣喝咖啡的方式一點都不必感到驚訝，這種叫kopi joss的咖啡是他們獨特的咖啡文化特色，來日惹，或許你也可以試試看這樣獨特的味道。

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【參考資料】

●Kopi Joss

●What is Kopi Joss?