為什麼看電影要吃爆米花？背後「搖錢樹」這樣來的

2019-05-06 07:47 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝編輯部】

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每當走進電影院，總是能聞到撲鼻的奶油爆米花香。或是購票時，電影院服務人員還會不時親切的問你一句「飲料、爆米花需要嗎？」。但到底是什麼時候開始我們將「爆米花」與「電影」這兩件事情連結在一塊的呢？

早期無聲電影怎容得爆米花打擾？

現在，爆米花或許已成為人們進入電影院前人手一包的零食，但其實在一開始「爆米花」並沒有這麼受到電影院的歡迎。

1900年第一部有聲電影於巴黎放映問世，但直至1923年第一部畫面與聲音同步播放的有聲電影才登陸美國紐約，在此之前，電影院播放的是「默片」，且由於默片沒有聲音、需要透過文字傳達，而使得受眾侷限在部分上流知識份子。

在播放默片的安靜電影院中，爆米花吃起來清脆、紙袋又會沙沙響，在安靜的電影院中令人抓狂外，還可能因為打翻弄髒劇院中高級豪華的地毯與座椅，造成不必要的麻煩或導致顧客的不滿，對於想吸引上流知識份子顧客的電影院來說，當然不可能讓爆米花進入劇院中販賣了！

有聲電影為「爆米花」偷渡起了開端

但隨著有聲電影的出現，看電影這件事擺脫了文字的限制，而成為了一項「大眾文化」。過去以供應的方便性及便宜價格深受一般民眾喜愛的爆米花，也漸漸成為電影院的熱門「偷渡客」，偷偷跟著電影的「聲音」溜進入了電影院！

經濟大蕭條 爆米花成為「搖錢樹」！

然而1929到1933年間的經濟大蕭條時期，電影產業也受到了衝擊，許多電影院面臨倒店關門的情形，經營者將賺錢的目標轉移到了這些路邊小販所販售的爆米花上。從一開始主動將空間租賃給攤販收取租金，到後來發現爆米花的高利潤性而直接由電影院販售爆米花。而成功的例子出現後，許多原先排斥的電影院也轉變態度跟進，這也意外使得爆米花的銷量在低迷的產業環境中異軍突起。

直至今日我們不管在家中或在電影院，只要想到「電影」就會有「爆米花」的香氣揮之不去啊！但要小心的是，爆米花的熱量可不低，一包中型250公克裝的爆米花，鹹的一包1250大卡，甜得更高達1625大卡，若是喜歡甜鹹各半，則大約也有1438大卡！熱量這麼驚人，別在配電影的同時，也不自覺地一個人吃光光呀！

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【參考資料】

●POPCORN.ORG

●Why Do We Eat Popcorn at The Movies?