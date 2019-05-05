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影／張淑蘭蘭嶼詩歌撫慰死亡與惡靈恐懼 獲南丁格爾獎肯定

2019-05-05 20:28聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

只要人手足夠，無論是執行居家護理或在宅臨終安寧護理，雅布書卡嫩居家護理所護理師張淑蘭都會帶上一把吉他彈唱詩歌，用歌聲深深撫慰面對疾病死亡的族人，以信仰弱化對厄運和惡靈的恐懼，得在痛苦最少下善終。她溫暖的照護精神，今獲得第8屆南丁格爾個人特殊貢獻金獎肯定。

護理師張淑蘭是雅布書卡嫩居家護理所負責人，她於民國83年自中華醫專畢業後，即返回蘭嶼家鄉投入服務，擔任衛生所公共衛生護士。但她發現公家機關在政策執行上綁手綁腳，且不一定適合原住民族，8年前決定走出公家體系。

張淑蘭說，她身為達悟族人，深知在地傳統文化禁忌認為獨居、喪偶、疾病或死亡都不吉利，只要接觸即招來惡靈和厄運，生病只能由家人照顧，拒絕外人接觸。但是，傳統文化也使不少族人瀕臨重症危急之時，卻缺乏妥善療養。

張淑蘭舉例，她曾遇到一名癌末的年輕男子，他的心願是再看一次大海。其實在蘭嶼，只要踏出家門就能看到海，但生病的人不敢擅自外出「害人」。當她向家屬提議推輪椅讓病人出去看海，病人父親回答是：「不想變成部落的輿論。」

張淑蘭的媽媽之前過世時，病人即便很需要她的照護，病人家屬還是麻煩她一到三個月後再去家訪，以致她有時還得先銷案，「健保署怎麼可能讓居家護理師3個月都不去顧病人？」

張淑蘭認為，文化存在有歷史脈絡因素，她希望在尊重文化下找到傳統文化與現代醫療的平衡。她為此拍攝「面對惡靈」紀錄影片反映蘭嶼醫療狀況，再創「雅布書卡嫩居家護理所」規畫最貼近族人的專業醫療團隊。

什麼樣的醫療照護最貼近達悟族人？張淑蘭說得很直接：「是靈的給予。」

很多醫護人員照護完病人轉身就走，但張淑蘭和她的團隊會帶上一把吉他，唱幾首詩歌。她解釋，蘭嶼居民有七成是基督徒，一成是天主教徒，歌聲能撫慰進族人的心靈，信仰則能弱化族人對惡靈的恐懼。

只是，這一路走來不容易。張淑蘭舉例，拍片時就曾遭族人詬病，認為她是拿影片去博取外界憐憫，一點都不歡迎她。營運上也困難，因居護所收案前需要醫師評估和轉介，使案量不多，還曾一度差點付不出團隊的薪水。

此外，最支持張淑蘭成立專屬安寧個案場所的親哥哥五年前也意外驟逝，使她大受打擊，一度覺得自己的夢想破碎。

不過，更多志同道合的居民認同她的做法，也深受感動。她曾協助自己的同學在家善終，當半夜得知同學往生消息，她立刻前往對方家中執行遺體護理。沒想到同學媽媽竟跪下來，一邊流淚一邊扶著她說：「妳珍貴的服務我賠不起。」

張淑蘭解釋，蘭嶼做在宅臨終安寧的專業人員很少，加上傳統文化因素，族人在家中病死通常只有家人陪伴，不會有外人。所以當家屬在最痛苦失落時，有非親非故的的人員進到家中協助，被族人認為是一項昂貴的服務。

而讓張淑蘭能堅持繼續工作的動力，是對在地的真感情，無論哪一位蘭嶼病人，不是她的親戚，就是她的同學或好朋友，最近她也才剛親自送走她的表姐。有時遇到個案往生，第一反應不是急救而是大哭，因多是她熟悉的親友。

張淑蘭對蘭嶼病人的細心、用心和貼心，不只溫暖族人，也感動慈月基金會南丁格爾獎評審委員，獲得一致推薦為「第8屆南丁格爾特殊貢獻獎」。

她受訪時很謙虛，並感謝團隊和志工的協助，但談到正在打造的「希望療園」，她的神情相當開心。她說，園區是延續哥哥的愛所規畫，提供給安寧個案，因位於海岸旁離部落有距離，想看海、想畫畫、想唱歌都可以，沒有禁忌。

雅布書卡嫩居家護理所護理師張淑蘭(左一)溫暖的照護精神，獲得第8屆南丁格爾個人特...
雅布書卡嫩居家護理所護理師張淑蘭(左一)溫暖的照護精神，獲得第8屆南丁格爾個人特殊貢獻金獎肯定。 記者鄧桂芬/攝影
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無論是執行居家護理或在宅臨終安寧護理，雅布書卡嫩居家護理所護理師張淑蘭(左一)都...
無論是執行居家護理或在宅臨終安寧護理，雅布書卡嫩居家護理所護理師張淑蘭(左一)都會帶上一把吉他彈唱詩歌，用歌聲深深撫慰面對疾病死亡的族人，以信仰弱化對厄運和惡靈的恐懼。 記者鄧桂芬/攝影
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蘭嶼傳統文化護理師

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