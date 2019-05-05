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要照顧你50年！乳癌妻盼退出婚姻深情丈夫不棄

2019-05-05 20:43香港01 記者袁澍／報導

乳癌是香港女性最常見的癌症之一，死亡率位列前三甲。不少年輕患者發現自己確診乳癌時，除了擔憂病情之外，更擔憂需要全乳切除，其後影響家庭關係和兩性關係，變相耽誤了治療。事實上，不少早期患者可以選擇先接受術前治療，將腫瘤縮小，其後進行乳房保留手術，繼續享受健康美麗的人生。

賴關裕穠在2008年發現乳癌三期，當時只有38歲的她在確診那一刻深受打擊，形容自己「只剩一個軀殼」。醫生告訴她治療可能需要切除全乳，並影響生育，她甚至和丈夫說要在婚姻中退位。丈夫表示只要能生存，什麼都不重要，要信守結婚時的承諾。經歷八個月的積極治療，賴關裕穠不僅恢復了健康，人生也有了許多改變。

賴關裕穠2008年確診乳癌三期，在丈夫的支持下，積極接受治療。如今她投身義工，提...
賴關裕穠2008年確診乳癌三期，在丈夫的支持下，積極接受治療。如今她投身義工，提供乳癌患者化療陪診服務。 香港01記者鄭子峰／攝
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醫生：香港患者對乳房保留手術認知不足

隨着公眾對乳癌認識不斷加深，近年不少患者在確診時，仍屬於病情較輕的早期乳癌，可及早進行手術及有機會完全康復。外科醫生孫杜琪表示，除了全乳切除外，不少患者可以選擇乳房保留手術，配合電療後，成效與全乳切除相若。

孫杜琪醫生指，數據顯示，在所有患一期或二期的本港年輕患者（小於50歲）中，僅有約三成的患者採取乳房保留手術，顯示患者認知不足。建議患者可以多問、多了解，以免因不知道或誤解而錯失保留乳房等更佳治療方式。

孫杜琪醫生建議患者可以多問、多了解，以免因不知道或誤解而錯失保留乳房等更佳治療方...
孫杜琪醫生建議患者可以多問、多了解，以免因不知道或誤解而錯失保留乳房等更佳治療方式。 香港01記者鄭子峰／攝
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賴關裕穠今年49歲，她形容得知患病那一刻還是記憶猶新：「像一個木頭，像一個空的軀殼」。尤其當她得知治療需要打閉經針，不再能生育時，她深深感到自己作為女人的特質全部被剝奪。賴關裕穠對丈夫說，如果有很合適的人，自己寧願退出。

丈夫卻表示，要信守婚姻宣誓時的承諾，要履行照顧她50年的諾言。在丈夫的鼓舞下，她經過8個月的治療，度過噁心想吐、不斷脫髮的療程，現時已經恢復健康。

作為過來人，賴關裕穠說很多患者在患病初期難以接受自己的病情，她十分感謝丈夫當時給她的信心，亦從那以後便投身義工工作，推動乳癌患者化療陪診服務。

香港乳癌研究組代表、臨床腫瘤科醫生梁偉濂表示，最新國際治療指引建議HER2型和三...
香港乳癌研究組代表、臨床腫瘤科醫生梁偉濂表示，最新國際治療指引建議HER2型和三陰性，以及第二期或第三期的患者應該接受術前治療。 香港01記者鄭子峰／攝
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HER2型乳癌患者接受術前治療　耗費過百萬

香港乳癌研究組代表、臨床腫瘤科醫生梁偉濂表示，最新國際治療指引建議HER2型和三陰性，以及第二期或第三期的乳癌患者，應該接受術前治療，如有機會在術前縮小腫瘤甚至完全清除癌細胞，或者將無法以手術切除的腫瘤轉變為可以接受手術的程度，亦有機會將原本需要進行大範圍切除的手術範圍縮小，以達到保留乳房的目的。

年過五旬的韋女士在2016年洗澡時發現乳房有腫塊，後確診是HER2型乳癌腫瘤。該類型乳房腫瘤擴散速度快，若無標靶藥物治療，患者的存活率一般較低；本地醫學統計顯示，有約20-25%的香港乳癌患者，HER2受體呈陽性。

韋女士在剛剛確診乳癌時，誤以為只能接受全乳切除，在診所痛哭流涕，「覺得死亡好近」...
韋女士在剛剛確診乳癌時，誤以為只能接受全乳切除，在診所痛哭流涕，「覺得死亡好近」，甚至想放棄治療。 香港01記者鄭子峰／攝
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最初確診時，韋女士誤以為只能接受全乳切除，在診所痛哭流涕，「覺得死亡好近」，甚至想放棄治療。諮詢另一位醫生後，韋女士得知接受術前治療或有機會保留乳房，她慢慢找回信心。隨後一年內，她根據醫生建議接受為期6次的術前雙標靶治療及化療，過程中「捱咗30針」，耗費過百萬。

韋女士憶述，自己從得知患病再到積極治療，調整心態用了近3個月時間，期間慢慢了解乳癌知識，才慢慢有了心態上的轉變，「最難過到係自己嗰關。」她表示，現在已經完全恢復，可以正常生活。

延伸閱讀：

【乳癌救星】免疫治療、基因檢測　助七成患者免除做化療之苦

【乳癌篩查】90後女生患乳癌　曾15次電療、18次標靶、6次化療

文章授權轉載自《香港01》

乳癌

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