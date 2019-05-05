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健康名人堂／你需要的「良師益友」

2019-05-05 23:08聯合報 李明亮

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做決定是一個痛苦的過程且不幸的是，做決定是我們經常要做，是無法避免的。承諾也很類似。這裡我有幾點供大家參考：

1. 生涯（career）是可以引導，不能規畫的，因為世界上絕大多的事，不是說你要什麼，就可以得到什麼。因此你不能規畫你將來要當總統或開腦的第一高手，你不能規畫你將來要是世界上跑得最快的人。你不能立定志願將來100公尺要跑9.68秒以內。你可以每天訓練跑10小時跑100公尺，訓練了10年你還是跑不進10秒之內。

拒絕生涯規畫演講

小學作文你或許會說將來想當中華民國總統，但到後來連××委員也不見得選得上。你規畫40歲當教授，50歲當院長，60歲當校長，但是你的決定往往不是環境所可允許的。

所以給予年輕人各種規畫以供參考是很好的一件事，但是如果誤導他們說一勤天下無難事、愚公可以移山，這是善意的謊言，也是高等的騙局。所以我一輩子，如果有人邀我給年輕人生涯規畫的演講我一概拒之。簡而言之，career（生涯）是不能plan（計畫）的。

2. 不要「當星期一早上美式足球之四分衛」：美國這個社會，星期天下午很多人，尤其是男人，都在看美式足球，而且對各球隊成績非常注意。美式足球有一特點，就是勝負可以在極短時間內逆轉，當攻擊一方將球丟出，卻被守方攔截（intercept）到。攻、守頓時易手，勝負也可能很快逆轉。隔日，周一早上，電視上很多體育記者都在評論，多在討論星期日球戰得失。

被批得特別慘的是被攔截的球。在電視螢幕上他們可以看到守方的全景，可以說那一個球不該丟到那一個方向出去，因為他們可以看到守方在某一個地方有人守住，因此可以隨時攔截，可以輕易批評攻方的主將四分衛根本就不該丟出那個球。

問題是四分衛丟球的時候根本看不到守方的那一個人，如果他知道會被intercept，他就不會丟出那個球。

評論員會知道的原因是已經是丟球事後之事，是事後諸葛，不是他特別高明。所以他們說是monday morning quarterbacking（事後諸葛），我的意思是說commitment有可能是會錯的。

訓練自己會做決定

如果事後你發現是錯的，就不要懊悔，因為那是周一早上的四分衛了。所以只要在做承諾之前，蒐集了最完整的資訊，做了最可能的諮詢，做了最完整的決定就可以了，也就是以事前的一切做為準則，只有事前做得算。不要、也不必後悔你事前所做的決定。你要訓練你自己成為會做決定的人。

3. 無論你走什麼路，你要有志同道合之友。這個友有學友、研友（研究的朋友）、戰友（並肩作戰的朋友）、玩友（共同嗜好的朋友）。成群結隊是生物生存的重要法則之一。多人的想法一定比一個人的想法更周全。獅子是很勇猛的掠奪者（predator），當他們要掠奪體重比他們多好幾倍的獵物（prey）時，他們就成群合作而完成之。

Mentor 亦友亦師

在這些友伴之中有一較重要的伴，是亦友亦師的人，是為mentor。Mentor之中文有人翻成導師，這是不完全正確的，因為導師有老師的意味，有指導的成分，當然有mentor之很大意義在。

但事實上，mentor可以是同年的人，可以是前輩，甚至可以是晚輩。所以有些字典翻成「賢明忠誠的顧問」，或者「良師益友」，只要是他比你有經驗、有學識，且是你信任者即可，所以mentor可以是一人，也可以是很多人。

最近幾10年來，台灣各學校，尤其是大學，也有所謂的導師制度，也就是每班學生分給一導師，這個導師，學校每學期給一筆小小的錢，老師收到錢每學期找個時間，將導生聚在一起，聊聊天，喝喝茶，吃一點點心。較有錢的老師會請導生吃個飯，但是很少有機會好好認識導生，好好地深深私談，所以效果還是有限。

台灣欠缺引導觀念

台灣的社會欠缺這個觀念，認為只要長輩、師長，罵你一頓，訓你一番就夠了，還需要什麼引導？這一點我感受非常深。我這一輩子自認是所謂Pa-chin-ko柏青哥世代的人，可以說一輩子在台灣沒碰過真正的mentor。

小部分的人當你沮喪的時候，他會拍拍你的肩膀說：「少年的，站起來，你沒理由躺在那裏」。簡單這麼二、三句就會讓你跳起來的人。

（作者李明亮為前衛生署長，本文摘自李明亮著作景福叢書10—「彈珠台的一顆小鋼珠—給醫學生與年輕醫師之十封信」）

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