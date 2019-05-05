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賴病床6小時為保險？ 急診醫：婉轉、柔性勸導

2019-05-05 18:37聯合報 記者簡浩正╱即時報導

奧客退散！醫院急診室偶有醫病衝突事件發生，護理站叫囂、干擾診間秩序、影響醫療行為更是屢見不鮮。一位急診外科醫師在臉書發文指出，昨遇到女病患僅手指割傷，縫完三針後卻待在急診室病床不走，原因是為了待滿六小時獲得保險理賠。讓他以較兇口氣說：「起來！回去！這床有別人要躺！」而婦人卻是罵「爛醫院」後離開。讓他感嘆，希望奧客退散，勿濫用台灣醫療環境。

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉，在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛」發文指出，有名中年女性因割到手指來急診，但僅是小傷縫三針即可，該女性說手指還很不舒服而在急診病床上休息，過一小時後護理師去看她，表示要待滿六小時家人來才離開，並承認才有保險可理賠。讓他無言，並對該女患者說「起來！回去！這床有別人要躺！」女患者終於起來，邊罵「爛醫院」邊離開。

白永嘉笑稱自己算是溫和友善的光頭，但「醫德」實在沒辦法留給這些人，祈求奧客退散。

不過，許多醫師還是以柔性勸導為主。新光醫院急診科主任張志華表示，在急診室要遇到上述「難搞」患者很容易，據他所了解，有些舊制的保險的確需待滿六小時才能理賠，不過新制的保險則取消時間限制，所以類似的例子通常為年紀稍長患者。

張志華說，對於不用留院觀察卻久待的患者，目前還是採柔性勸導並請他結帳出院。其實患者有時也須台階下，他有時會婉轉的說：「目前有其他重大傷者需要病床，還是您先到旁邊休息呢？」此時多數患者就會讓出；但其實對於堅持不出院的患者，醫師仍可在診斷書的醫囑欄上寫，不到六小時即可出院，只是大部分不會走到這一步。

醫師指出，對於不用留院觀察卻久待的患者，多採柔性勸導並請他結帳出院。圖／本報系資...
醫師指出，對於不用留院觀察卻久待的患者，多採柔性勸導並請他結帳出院。圖／本報系資料照
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患者保險醫師

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