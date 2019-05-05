過度攝取高蛋白奶昔 專家：不推薦

2019-05-05 18:42 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



高蛋白奶昔飲用不宜過量！多吃高蛋白，少攝取碳水化合物是一般人對健身的基本認知。因此，高蛋白奶昔成了許多健身者不可或缺的能量來源。但是營養專家表示，過度攝取蛋白質並不是最理想的飲食方式，尤其過度飲用高蛋白奶昔甚至會對身體有害。

根據《每日郵報報導，與高蛋白奶昔類似的飲品富含名為支鏈氨基酸（BCAAs）的蛋白質。BCAA並不會直接進入肌肉中，而是會在血液中流動。他們會與血液中另一種稱為色氨酸的氨基酸競爭進入大腦的機會。而色氨酸是大腦中製造血清素的重要元素，當BCAA的含量過高，會影響腦內血清素含量。

血清素是一種重要的激素和神經遞質，其功能之一便是協助抑制我們的胃口。雪梨大學的研究人員在實驗中餵食老鼠過量的BCAA後，發現老鼠開始因暴飲暴食而變得肥胖。另外，這些肥胖的老鼠壽命也較其他老鼠短。

根據《每日醫學新聞報導，雪梨大學營養學家和公共衛生營養師里貝羅(Ribeiro)建議，蛋白質的攝取來源應該要保持均衡，以免對健康產生不良影響。即使BCAA對身體製造肌肉很有幫助，也要攝取各種蛋、豆、魚、肉類。

該研究的另一位作者薩曼莎博士則表示，這項新研究顯示，氨基酸平衡非常重要，蛋白質的來源要儘量多元，以確保最佳的胺基酸平衡。

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