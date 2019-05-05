拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包
初夏一定要到繡球花田拍超仙美照！陽明山竹子湖繡球花已經陸續盛開，如果想要賞花，北市府產業局整理出9處繡球花田資訊懶人包，民眾可參考前往賞花。
今年的竹子湖繡球花季預計5月18日到6月9日間都是花期，5月4日起到花季結束期間，每天都有行經竹子湖的公車，像是小8、小9路線，休閒公車128、129路線則是例假日行駛。此外，花季專車131路線將在5月11日加入，在例假日提供載客服務，可搭乘大眾運輸工具前往賞花。竹子湖的繡球花品種豐富，目前白色及淺色繡球花綻放，接下來為紫紅色、藍紫色品種繡球花則陸續盛開，可把握機會前往賞花。
竹子湖繡球花農園資訊：
1. 花與樹園藝
電話：0937-898621
交通方式：搭公車到竹子湖站(海芋大道)
2. 大梯田生態農園
電話：0928-123152
交通方式：搭公車到竹子湖站(海芋大道)
3. 名陽匍休閒農園
電話：0926-536079
交通方式：搭公車到竹子湖風架口站
4. 大賞園
電話：02-28167052
交通方式：搭到竹子湖風架口站
5. 財福海芋田
電話：0928-624802
交通方式：搭乘到頂湖入口(竹子湖)站或竹子湖風架口站
6. 花谷海芋園
電話：0925-382988
交通方式：搭到頂湖入口(竹子湖)站或竹子湖風架口站
7. 午後陽光
電話：0972-175388
交通方式：搭到湖田橋站
8. 高家花園
電話：0930-956271
交通方式：搭到湖田橋站
9. 高家花園第二園區
電話：0930-956271
交通方式：搭到竹子湖站(海芋大道)
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