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拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

初夏一定要到繡球花田拍超仙美照！陽明山竹子湖繡球花已經陸續盛開，如果想要賞花，北市府產業局整理出9處繡球花田資訊懶人包，民眾可參考前往賞花。

今年的竹子湖繡球花季預計5月18日到6月9日間都是花期，5月4日起到花季結束期間，每天都有行經竹子湖的公車，像是小8、小9路線，休閒公車128、129路線則是例假日行駛。此外，花季專車131路線將在5月11日加入，在例假日提供載客服務，可搭乘大眾運輸工具前往賞花。竹子湖的繡球花品種豐富，目前白色及淺色繡球花綻放，接下來為紫紅色、藍紫色品種繡球花則陸續盛開，可把握機會前往賞花。

竹子湖繡球花農園資訊：

1. 花與樹園藝

電話：0937-898621

交通方式：搭公車到竹子湖站(海芋大道)

2. 大梯田生態農園

電話：0928-123152

交通方式：搭公車到竹子湖站(海芋大道)

3. 名陽匍休閒農園

電話：0926-536079

交通方式：搭公車到竹子湖風架口站

4. 大賞園

電話：02-28167052

交通方式：搭到竹子湖風架口站

5. 財福海芋田

電話：0928-624802

交通方式：搭乘到頂湖入口(竹子湖)站或竹子湖風架口站

6. 花谷海芋園

電話：0925-382988

交通方式：搭到頂湖入口(竹子湖)站或竹子湖風架口站

7. 午後陽光

電話：0972-175388

交通方式：搭到湖田橋站

8. 高家花園

電話：0930-956271

交通方式：搭到湖田橋站

9. 高家花園第二園區

電話：0930-956271

交通方式：搭到竹子湖站(海芋大道)

陽明山竹子湖高家繡球花田從5月1日到7月30日間都是花期。圖／摘自高家繡球花田粉...
陽明山竹子湖高家繡球花田從5月1日到7月30日間都是花期。圖／摘自高家繡球花田粉絲專頁
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陽明山竹子湖繡球花季即將開跑。圖／臺北市政府產業發展局提供
陽明山竹子湖繡球花季即將開跑。圖／臺北市政府產業發展局提供
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竹子湖公車海芋

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