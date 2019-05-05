世界氣喘日將至 部分兒童氣喘加劇竟是這原因

2019-05-05 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



5月7日是世界氣喘日，氣喘是全球最常見的慢性疾病之一，據世界衛生組織估計，全世界約3億人受影響。過敏風濕科醫師提醒，目前全台氣喘患者逾200萬人，據過去健保資料庫統計，每年有超過2萬7千人因氣喘住院外，氣喘病童的平均醫療花費為沒有氣喘的兒童2.2倍，部分因擅自停藥而使氣喘加劇。

台灣氣喘諮詢協會今舉辦世界氣喘日學術研討會，針對兒童氣喘、藥物演進、空汙等因素進行討論。台灣兒童過敏及風濕病醫學會副秘書長、台大小兒部過敏免疫風濕科醫師王麗潔表示，兒童與青少年氣喘的盛行率，據國外問卷調查，1974年時僅1.3%，10年後則上升至5.07％，而在2000年後的調查報告，兒童與青少年氣喘也落在4.5至7％間，有逐年增高趨勢。

而台灣地區據2000至2007年健保資料庫顯示，20歲以下兒童與青少年氣喘比率則高達15.7％。王麗潔說，氣喘為呼吸道阻塞和呼吸道對誘發因子過度反應與慢性發炎，產生間歇性症況並反覆發作。會使患者氣喘的危險因子，包括病毒感染、過敏原（如塵蟎、花粉等）、吸菸、缺少運動、肥胖及壓力等。

此外，近年空汙問題也造成氣喘因子之一。王麗潔說，據近期大型研究顯示，長期暴露在空汙中與氣喘盛行率有正相關。值得注意的是，部分藥物如阿斯匹靈，也可能引發氣喘。

只是，兒童的氣喘在臨床上症狀多變且非特異性，病徵無法常規的被評估。王麗潔指出，若家中兒童出現咳嗽、呼吸急促、喘鳴及胸悶情形至少兩項，就應懷疑為氣喘症狀；而嚴重氣喘占個案約5%，有些兒童會變嚴重氣喘，部分是因家長覺得狀況改善而擅自停藥，導致氣喘加劇。