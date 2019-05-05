救地球！高中師籲：早餐不拿塑膠袋、冷氣開28℃

2019-05-05 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



北中南高中、大學生與多位NGO代表今天共同宣布，將於24日響應全球氣候緊急行動（Global Climate Strike for Future），要求政府加速減碳行動、守住1.5℃。「珍覺醒－珍古德看見台灣環保隊」指導老師、北一女國文老師蔡永強也呼籲學生及民眾落實環保，包括買早餐不拿塑膠袋、冷氣只開28℃、不買進口水果。

今年3月15日，由16歲瑞典少女桑柏格發起的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）首度號召全球學生為氣候罷課，台灣動員是東亞地區第一。本月24日，行動將二度號召全球氣候動員，國內多校學生、NGO預計在雙北、桃園、宜蘭、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、台東等，以集會、遊行、藝術行動等方式，攜手警示氣候變遷危機已迫在眉睫，政府須即刻行動，加速減碳期程。

聯盟表示，全球氣候動員，從315學生罷課，如今已擴大為524跨世代團結的公民運動。英國氣候團體「反抗滅絕」日前進行長達12天佔領倫敦行動，已促成英國國會率先宣布氣候緊急狀況。

但台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華指出，反觀我國，德國看守協會（Germanwatch）去年才公布「氣候變遷表現指標」，台灣在57國排倒數第5名，「根本是氣候放牛班。」關鍵在於，政府口口聲聲說「拼經濟、發大財」，但賺錢的方式往往不顧環保，「發大財，是不是剝削下一代的未來？」

葉大華也呼籲，各校公民老師，以及510萬位沒投票權的學生，在24日站出來，向大人表達訴求，「別留下氣候爛攤子給孩子。」