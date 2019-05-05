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吃狗用驅蟲藥抗末期肺癌？ 醫：做化療一樣會緩解

2019-05-05 15:39聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

外媒報導一名美國肺癌末期患者原本只剩3個月壽命，卻靠著服用一種狗用驅蟲藥殺死癌細胞，且至今2年未再復發，引起廣泛注意；國內血液腫瘤科及胸腔內科醫師最近在門診上就頻頻接獲患者詢問，但醫師認為，從報導中可知這名患者是在美國知名癌症中心接受臨床實驗治療，又私下服用「偏方」，無法判定偏方是否治癒了癌症。

一名獸醫師表示，報導中提及的驅蟲藥（Fenbendazole），台灣也有進口，甚至有的藥局或寵物店就有販售，主要是殺死寵物體內蠕蟲及寄生蟲，對於是否能殺死人類體內癌細胞，目前則沒有相關研究能證實。

高雄市阮綜合醫院血液腫瘤科主治醫師黃冠誠說，該名患者提供的處方中，除了狗用驅蟲藥（Fenbendazole），還吃了維他命E、薑黃素及大麻二酚（cannabidiol），其中大麻二酚屬大麻萃取物，因有抗氧化、抗發炎效果，國內曾有癲癇及巴金森氏症病友要求納入給付，但都沒有研究或文獻證實可殺死癌細胞，有必要向民眾釐清。

此外，黃冠誠表示，這名患者罹患的小細胞肺癌，如果接受化療，反應率高達8成，「做完化療腫瘤消失並不是很神奇的事」。過去國內也有癌症患者聲稱在某自費診所接受細胞治療痊癒了，卻隻字未提自己也同時在另家醫院做化療，「相信偏方國內外皆然，且該報導中的偏方還提及大麻萃取物成分，疑似是藥廠假新聞」。

高醫附院胸腔內科主任洪仁宇也說，這名患者應是一面在美國知名癌症中心做化療、一面服用所謂的「偏方」，他坦言，晚期肺癌即使化療好了，2年內復發率也高達8成，且抗藥性高，下次再用藥的治癒機率就不會這麼高，須等患者停止治療5年後持續追蹤，如果不再復發，才能斷定真能殺死癌細胞。

外媒報導一名罹患晚期小細胞肺癌的男子，在癌症患者交流網站上貼文，自述靠著一種狗用...
外媒報導一名罹患晚期小細胞肺癌的男子，在癌症患者交流網站上貼文，自述靠著一種狗用驅蟲藥治癒癌症，但國內外醫界都對此抱持保留態度。圖／截取自Mycancerstory.rocks網站
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患者獸醫師偏方

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