兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



中央氣象局表示，6日晚間鋒面開始影響台灣到9日，民眾外出時需準備雨具。（photo on Wikipedia） 分享 facebook 把握週末好天氣！中央氣象局表示，6日開始受到第二波梅雨鋒面影響，雨一下就是四天，全台天氣不穩，週三、週四是這一波鋒面影響最直接的時候，各地有局部大雨發生機率，提醒民眾嚴加防範。氣象達人彭啟明與吳德榮都指出，下週天氣不穩定，如果有安排任何活動，一定要考慮下雨情況。

中央氣象局指出，5日白天中部以北地區為多雲的天氣，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；下午起中部地區將轉為局部短暫陣雨。6、7日鋒面接近，8、9日鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有發生局部較大雨勢的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

10、11日南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。彭啟明表示，預計6日白天，隨著鋒面逐漸接近，台灣附近水氣更多，西半部開始有陣雨或局部雷雨出現，到了晚間鋒面影響，中部以北開始會有較持續的降雨發生，7日則是全台都有持續性的降雨發生。

這波鋒面影響時間大約是周一晚到周四，但是結構並不完整，因此較大降雨的時間並不太長，但整體來說天氣情況不穩定，隨時有降雨發生可能，如果下周有活動的話，一定要把下雨情況考慮進去。吳德榮也提到，下周氣溫隨著降雨增多，北方有些微涼空氣南下，北部東北部高溫可能降到25-26度，低溫22度，其他各地則影響不大，低溫24-26度，高溫29-30度。

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