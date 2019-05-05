慶祝母親節 北市消辦防災園遊會

2019-05-05 14:40 中央社 台北5日電



提前歡度溫馨的母親節，台北市消防局今天和內湖區湖濱里辦公處共辦社區防災園遊會，民眾可透過虛擬實境的「壓壓驚－歷境重生VR」實際體驗做心肺復甦術CPR過程，寓教於樂。

北市消發布新聞稿表示，母親節到來前夕，今天特別攜手內湖區湖濱里辦公處於碧湖公園舉辦社區防災園遊會，邀請民眾一起學習正確防火、防災及臨災應變知識技能。

防災園遊會活動內容包括「天才重型救援手」，小朋友透過操作機具模擬災區救援實況；「親子急救DIY」則可學習如何利用居家小物變身急救固定器材；另外，「壓壓驚－歷境重生VR」是透過虛擬實境方式，實際體驗做CPR過程。

北市消指出，還有「家具固定術高手」是教導民眾如何將家中家具牢牢固定，避免因地震發生危險。希望透過寓教於樂方式，讓參加民眾汲取正確防災觀念，落實全民防災。

除此之外，熱心公益的松山慈惠堂為弘揚瑤池金母的「慈悲與孝道」精神，昨晚在母親節前夕也捐贈高頂救護車2輛、後勤車1輛與住宅用火災警報器7200個，將信眾捐輸善款回饋於社會。

北市消說，松山慈惠堂先前自民國100年起，已捐贈北市消2輛消防車、18輛救護車、行車紀錄器69組、山域搜救裝備器材1批以及住宅用火災警報器3萬1000個，台北市政府也善用於拯溺救難。