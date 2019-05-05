親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

春吶照片被調亮 潘恒旭嗆「會落選不是沒原因」

慶祝母親節 北市消辦防災園遊會

2019-05-05 14:40中央社 台北5日電

提前歡度溫馨的母親節，台北市消防局今天和內湖區湖濱里辦公處共辦社區防災園遊會，民眾可透過虛擬實境的「壓壓驚－歷境重生VR」實際體驗做心肺復甦術CPR過程，寓教於樂。

北市消發布新聞稿表示，母親節到來前夕，今天特別攜手內湖區湖濱里辦公處於碧湖公園舉辦社區防災園遊會，邀請民眾一起學習正確防火、防災及臨災應變知識技能。

防災園遊會活動內容包括「天才重型救援手」，小朋友透過操作機具模擬災區救援實況；「親子急救DIY」則可學習如何利用居家小物變身急救固定器材；另外，「壓壓驚－歷境重生VR」是透過虛擬實境方式，實際體驗做CPR過程。

北市消指出，還有「家具固定術高手」是教導民眾如何將家中家具牢牢固定，避免因地震發生危險。希望透過寓教於樂方式，讓參加民眾汲取正確防災觀念，落實全民防災。

除此之外，熱心公益的松山慈惠堂為弘揚瑤池金母的「慈悲與孝道」精神，昨晚在母親節前夕也捐贈高頂救護車2輛、後勤車1輛與住宅用火災警報器7200個，將信眾捐輸善款回饋於社會。

北市消說，松山慈惠堂先前自民國100年起，已捐贈北市消2輛消防車、18輛救護車、行車紀錄器69組、山域搜救裝備器材1批以及住宅用火災警報器3萬1000個，台北市政府也善用於拯溺救難。

北市母親節救護車

相關新聞

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

春遊補助業者反映冷 七成旅遊業者不想辦春遊

2019-05-05 11:42

錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42

春遊補助要先墊付款項 小型民宿業仍卻步

2019-05-05 13:46

明日起汽油調漲0.2元、柴油調降0.5元

2019-05-05 13:41

觀光景點同質性高 國旅缺新鮮感

2019-05-05 13:35

春遊補助減 7成旅行社業者不玩了

2019-05-05 13:30

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

張正傑復出音樂會秀左手技 朱團打擊樂節巨星集

2019-05-05 12:34

白色說書人 看白色恐怖中的布袋戲偶

2019-05-05 12:33

暖冬春遊補助申請 小型民宿業者卻步

2019-05-05 11:57

大型柴油車調修燃油系統 最高補助10萬元

2019-05-05 11:52

國旅人數萎縮 業者：同質性高、政府卻只會短線補助

2019-05-05 11:50

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35

新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33

慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19

急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47

養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14

你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59

慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40

日本連放10天假 來台旅客增2成

2019-05-04 14:12

《A Woman of No Importance》女間諜傳奇

2019-05-04 13:52

《大轉向》奇幻大發現

2019-05-04 13:47

《親一下小鱷魚》親子互動 角色扮演

2019-05-04 13:44

當閱讀也追求速度 我們遠離了深度

2019-05-04 13:41

《林肯在中陰》奇悲詭譎 迷失在生與死間

2019-05-04 13:37

好書上線／五四運動百年 大反思

2019-05-04 13:30

國外傳隆乳罹罕見癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 13:05

懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01

五四運動百年 重要新書看這知

2019-05-04 12:00
看更多

熱門文章

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

殺破狼周運勢／白羊適合談加薪 獅子感情易有第三者

2019-05-05 00:00

慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19

不用海外求醫 全台首間細胞治療中心正式啟動療程

2019-05-04 18:53

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14

每日星座運勢／水瓶愛美之心人皆有 財富形勢大好

2019-05-05 00:00

錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14

本周油價微漲 中油汽油漲0.2元、柴油降0.5元

2019-05-05 12:28

新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33

春遊補助業者反映冷 七成旅遊業者不想辦春遊

2019-05-05 11:42

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

英網站調查：想認真發展關係 首日約會先「試愛」

2019-05-05 10:14

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

【生活趣聞】賽夏客／餵食大作戰

2019-05-05 06:00

【親子互動】藝萱／好好練琴的魔法

2019-05-05 06:00

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

【親子教養】優果媽／幾歲該上幼幼班？

2019-05-05 06:00

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48

國旅人數萎縮 業者：同質性高、政府卻只會短線補助

2019-05-05 11:50

D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42

母親節將屆 花蓮各飯店推餐飲、住宿優惠

2019-05-04 17:45

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

暖冬春遊補助申請 小型民宿業者卻步

2019-05-05 11:57

你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59

FreshO2「玩具總動員聯名彩妝」萌翻！火腿豬唇膏、三眼怪打亮餅快收

2019-05-04 18:20

Za「小精靈PAC－MAN」聯名系列又來了！5月新品限定特價快買一波

2019-05-04 17:21

Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12

大型柴油車調修燃油系統 最高補助10萬元

2019-05-05 11:52

山手線經費增至714億元 台中函請中央全額補助

2019-05-05 10:41

日本連放10天假 來台旅客增2成

2019-05-04 14:12

今彩539第108107期開獎

2019-05-04 22:52

明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top