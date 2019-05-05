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明日起汽油調漲0.2元、柴油調降0.5元

2019-05-05 13:41聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽油調漲0.2元，柴油調降0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元。

中油表示，美國自5月起禁運伊朗石油程度趨嚴，同時籲請石油輸出國組織OPEC配合增產，加上市場觀望OPEC下半年是否願意配合，買盤縮手導致本週國際原油價格走跌。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶71.21美元，較前週73.59美元下跌2.38美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.024元，國內油價依公式計算跌幅為2.53%。但國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，未調足的差價由中油自行吸收，上週汽、柴油各有0.8元與0.1的價格由台灣中油吸收。

中油表示，本週延續上週「先亞鄰、後平穩」的調價原則，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油應調漲0.3元、柴油應調降0.4元，汽、柴油皆足額反映，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升30.4元。

依據經濟部107年5月11日公布之油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，超出30元部分由台灣中油吸收25%，故本週汽、柴油每公升應各吸收0.1元，調整後本週汽油零售價應調漲0.2元、柴油零售價應調降0.5元。今(108)年累計截至4月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額粗估約為16.70億元。

中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽油調漲0.2元，柴油調降0.5元，。 圖／...
中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽油調漲0.2元，柴油調降0.5元，。 圖／Ingimage
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中油油價OPEC

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