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張正傑復出音樂會秀左手技 朱團打擊樂節巨星集

2019-05-05 12:34聯合報 記者何定照╱即時報導

去年7月，一件音樂界意外震驚眾人：大提琴家張正傑在奧地利出車禍摔傷，左手骨折。幸好經過積極復健，張正傑很快宣告復出，這也是他從奧地利學成返台30周年音樂會

張正傑向來以點子多聞名，多年前就跨界結合演出，合作對象包括京劇美猴王朱陸豪、歌仔戲國寶廖瓊枝等，也曾與如果兒童劇團團長趙自強合作舉辦義大利麵PK牛肉麵音樂會，百元音樂會、輪椅音樂會、金門翟山坑道音樂會等也很知名。

返國30年，他除仍展現跨界特色，和朱陸豪演出，也將與長榮交響樂團合作德佛扎克大提琴協奏曲，是他近年少見的古典大規模演出。5月18日，來台北國家音樂廳看張正傑重以左手展技。

5月下旬則有台灣國際打擊樂節，這項過去三年一次的盛會，今年起改為兩年一度，以「追夢，不在遠方」為主題，共邀來自12國、12個團隊、70位國內外擊樂家，一同展現打擊樂多元型態。

打擊樂節共分「看見台灣」、「當代古典」、「世界音樂」、「熱門前衛」等四大系列主題，看見台灣節目包括朱宗慶打擊樂團與國立台灣交響樂團聯手演出擊樂協奏曲，並由11位後千禧世代打擊樂手敲開《擊樂i世代》。

當代古典系列邀請曾獲葛萊美獎最佳室內樂專輯肯定的美國第三海岸打擊樂團首度到訪亞洲，德國土耳其裔當代手鼓名家卡斯庫恩與保加利亞首位木琴世界大賽冠軍瑟拉菲莫娃等人合作《無與倫比的美麗》。世界音樂則有日本湯布院源流太鼓、馬來西亞手集團與韓國共鳴打擊樂團、墨西哥納達亞帕馬林巴木琴家族等共奏輝煌。

熱門前衛系列請來深受台灣歡迎的荷蘭皮可沙打擊樂團演出全新製作，奧地利爵士鼓鼓手湯瑪斯•蘭奏出《大叔的爵士搖滾》。打擊樂節5月24日至6月1日在台北、台中、台南、高雄等地演出。

大提琴家張正傑和美猴王朱陸豪演出。圖／弦外之音提供
大提琴家張正傑和美猴王朱陸豪演出。圖／弦外之音提供
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荷蘭皮可沙打擊樂團。圖／朱宗慶打擊樂團提供
荷蘭皮可沙打擊樂團。圖／朱宗慶打擊樂團提供
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交響樂團音樂會張正傑

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