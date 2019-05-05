拍照脫掉假髮露出義乳 癌友生病後才懂愛自己

2019-05-05 11:53 中央社 台北5日電



37歲毓婷因乳癌切除右乳、又做放療化療，皮膚傷疤明顯，她曾一度不敢正視。但為了證明勇敢走過一遭，她拍紀念照，拿掉假髮、露出義乳，就算不完美，「這就是我，不是缺陷。」

毓婷今年以一張「我看見我自己」的翻拍照片，奪得癌症希望基金會與羅氏大藥廠合辦的「第七屆捕捉希望」攝影比賽癌友組首獎。

在照片中，她脫去一側的襯衫，露出全切除後置入矽膠的右乳，傷疤深沉而明顯。一手也拿掉假髮，露出因治療而光禿的頭頂。

毓婷在照片說明寫著：「拿掉假髮、全切除右乳置入矽膠，內外在身心的變化，歷經幾番拉扯，我終於看見自己，慢慢觀察內心每一份情緒背後的意義，重新感受生命的方式，不斷的練習掛念自己。隧道的盡頭有光，有我想像怎麼樣的光，然後慢慢走去。」

毓婷日前受訪時表示，她一直是沒有自信的人，永遠覺得自己不夠好，且因為很在意別人的評價和觀感，遇到不合理的事情，也總為了證明自己的價值，勉強配合對方，情緒總壓在心裡。

2年前確診乳癌，毓婷一開始因為害怕拖累別人、不想讓人失望，一直把責任與壓力內化，一直試著展現樂觀及正向的態度讓家人放心，直到因第一次化療感染發燒住院，獨自待在病房時，眼淚沒來由、不由自主掉下來，她才發現，長久以來忽略了自己。

抗病之初，毓婷表面看似堅強勇敢，但她也經歷了情緒脆弱、低潮，甚至會在內心暗想：「傷害我的人，怎麼不也得癌症呢？」但她意識到這樣的憤怒、焦躁並不健康，她開始尋求並接受心理諮商，學習和自己對話，試著理解情緒的源頭，才慢慢找到和疾病共處的方法。直到現在，也常與自己的內心拔河、反覆覺察。

為了對抗疾病，毓婷除了全切除右乳、置入矽膠義乳，並經歷10次化療、23次標靶及30次放療，在身體上留下深刻的印記。

毓婷說，一開始，她完全不敢正視身體，不想去面對。也還記得她的先生第一次看到她胸前的傷口時，似乎還嚇到退了一步，臉上表情僵硬。對他們夫妻來說，這個「傷口」都需要時間接受。

為了記錄抗病的過程，毓婷決定找專業攝影師拍照，也跨出「接受自己」的第一步。

拍照當天，攝影師突然問毓婷，願不願意露出右乳；毓婷不假思索就答應了。回想這一刻，毓婷說，右乳就是她身體一部分，「沒有覺得是缺陷」，她已經接受自己的身體，也期待能跳脫世俗的眼光，不要再活在別人的眼光下，有自信面對未來的生活。

罹癌不代表生命終點，但治療過程的辛苦加上心理的恐懼，常常讓病友吃不好也睡不好。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，癌友心理的調適，除了家人朋友的支持，最終還是回到自己的療癒，歡迎所有抗癌的夥伴們能利用「捕捉希望」這個平台，用攝影交流，用照片彼此扶持。