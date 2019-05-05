親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

錯過再等三個月！ 今台北市七成可見「懸日」

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

輔導100名學生才減1節課 新課綱的課諮教師負擔重

2019-05-05 10:20聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

12年國教課綱課程多樣，包括多元選修、加深加廣選修、自主學習等，因此108學年度起，各高中首次都要設置「課程諮詢教師」，提供學生修課諮詢、登載學習歷程檔案等。高中和教團表示，課諮教師負擔重，「減1節課，輔導100名學生」，師生比差異懸殊，導致教師意願不高，建議減輕課諮教師的負荷量，也才能讓學生更適才適性。

課諮教師人數依學生人數而定，每周基本教學節數得減授；課諮教師減授1至2節，召集人減授2至4節。學校當學年度適用總綱之學生人數100人以下，得用於減授課諮教師及召集人教學節數之總節數為3節；101人以上，每滿100人，則再增1節。

「課諮教師的師生比大，所提配套太少。」全教總高中職委員會主委張瓊方說，「減1節課，輔導100名學生」，可想而知幾乎只能進行團體輔導。建議應再調降課諮師生比，也應盡速訂定相關配套。

張瓊方建議，課諮教師不應受「不得重複減授」規定。由於學科召集人往往是對12年國教課綱最了解的人，也最有可能被學校推薦為課諮老師與課諮召集人。現行規定課諮教師得再減授1至3堂課。但如果是學科召集人再擔任課諮教師或課諮召集人，就只能擇一減授鐘點。

新北市明德高中前校長張錫勳說，課諮教師的減授鐘點不多，誘因不大，工作負荷繁重，多數教師意願不高；因為受限不得重複減課規定，框限課諮教師來源。如由領召或輔導團、協助行政等教師擔任，則不可再重複減授鐘點。建議教育部應設法排除不得重複減課規定（例如改支諮詢鐘點費等），增加有意願擔任課諮教師來源；未來可朝依學校規模，增設專任課程諮詢教師編制。

「課諮老師的制度是好的方向，但初步實施問題一定很多，一面做一面修訂改善是必然的。」鼓山高中校長莊福泰說，目前課諮教師召集人減授2節，其餘減授1節，是否足夠見仁見智。他站在協助老師進入狀況的立場，是希望可以增加減授時數。能不能重複減課，建議給學校權限來彈性處理，因為各校可能面臨不同問題，大校小校老師人數也有極大差異。

北一女中課諮教師簡麗賢說，因各校規模互有差異，有不同的困境。他建議課諮教師能不受限不得重複減課規定，讓學校更彈性處理教師課務安排。「減授鐘點更多，自然更好」，但可能囿於經費。

108學年度起，各高中首次都要設置「課程諮詢教師」，提供學生修課諮詢、登載學習歷...
108學年度起，各高中首次都要設置「課程諮詢教師」，提供學生修課諮詢、登載學習歷程檔案等。本報資料照片
分享

課綱教育部

相關新聞

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

學者：旅行業者爭權益常居下風 應尋求其他自保方式

2019-05-05 10:07

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35

新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33

慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19

急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47

養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14

你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59

慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40

日本連放10天假 來台旅客增2成

2019-05-04 14:12

《A Woman of No Importance》女間諜傳奇

2019-05-04 13:52

《大轉向》奇幻大發現

2019-05-04 13:47

《親一下小鱷魚》親子互動 角色扮演

2019-05-04 13:44

當閱讀也追求速度 我們遠離了深度

2019-05-04 13:41

《林肯在中陰》奇悲詭譎 迷失在生與死間

2019-05-04 13:37

好書上線／五四運動百年 大反思

2019-05-04 13:30

國外傳隆乳罹罕見癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 13:05

懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01

五四運動百年 重要新書看這知

2019-05-04 12:00

影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58

夫怨拿「月光寶盒悠遊卡」買東西好害羞 網怒批：炫耀文無誤

2019-05-04 11:55

西方文藝復興 源於1417年他找到這本世紀前奇書？

2019-05-04 11:47

解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭

2019-05-04 11:42

國際傳出隆乳隆出罕見淋巴癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 09:51

今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近

2019-05-04 09:34

下周又要變天 把握周末好天氣

2019-05-04 07:38

吳德榮：梅雨季第二道鋒面下周到 注意劇烈天氣

2019-05-04 07:07

看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開

2019-05-04 06:58

熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步

2019-05-04 06:57

今各地氣溫回升 午後有局部雷陣雨

2019-05-04 05:35
看更多

熱門文章

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47

張軒睿認Selina是「理想型」！姊弟戀因代溝卡關 他說這句回應

2019-05-03 19:26

殺破狼周運勢／白羊適合談加薪 獅子感情易有第三者

2019-05-05 00:00

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

不用海外求醫 全台首間細胞治療中心正式啟動療程

2019-05-04 18:53

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14

影／郵局招考 千人背郵袋折返搶飯碗

2019-05-04 11:20

每日星座運勢／水瓶愛美之心人皆有 財富形勢大好

2019-05-05 00:00

懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01

影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58

新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35

日本連放10天假 來台旅客增2成

2019-05-04 14:12

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

國營事業退休潮 搶進好時機

2019-05-04 14:24

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

宋慧喬難得濃妝 艾兒芬妮梳馬尾Q萌可愛　PRADA早春秀星光雲集

2019-05-04 10:45

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

當閱讀也追求速度 我們遠離了深度

2019-05-04 13:41

解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭

2019-05-04 11:42

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

油電糖水鐵飯碗大招募 錄取率仍僅個位數

2019-05-04 14:24

【生活趣聞】賽夏客／餵食大作戰

2019-05-05 06:00

母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48

【親子互動】藝萱／好好練琴的魔法

2019-05-05 06:00

五四運動百年 重要新書看這知

2019-05-04 12:00

歐亞水瀨妹妹雙滿月 動物園邀粉絲設計專屬賀卡

2019-05-04 14:26

【親子教養】優果媽／幾歲該上幼幼班？

2019-05-05 06:00

母親節將屆 花蓮各飯店推餐飲、住宿優惠

2019-05-04 17:45

你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59

喬遷之喜 送什麼好?

2019-05-04 14:24

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

影／找回消失的老味道 基隆湖南小館老饕驚豔

2019-05-03 21:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top