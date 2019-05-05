輔導100名學生才減1節課 新課綱的課諮教師負擔重

2019-05-05 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



12年國教課綱課程多樣，包括多元選修、加深加廣選修、自主學習等，因此108學年度起，各高中首次都要設置「課程諮詢教師」，提供學生修課諮詢、登載學習歷程檔案等。高中和教團表示，課諮教師負擔重，「減1節課，輔導100名學生」，師生比差異懸殊，導致教師意願不高，建議減輕課諮教師的負荷量，也才能讓學生更適才適性。

課諮教師人數依學生人數而定，每周基本教學節數得減授；課諮教師減授1至2節，召集人減授2至4節。學校當學年度適用總綱之學生人數100人以下，得用於減授課諮教師及召集人教學節數之總節數為3節；101人以上，每滿100人，則再增1節。

「課諮教師的師生比大，所提配套太少。」全教總高中職委員會主委張瓊方說，「減1節課，輔導100名學生」，可想而知幾乎只能進行團體輔導。建議應再調降課諮師生比，也應盡速訂定相關配套。

張瓊方建議，課諮教師不應受「不得重複減授」規定。由於學科召集人往往是對12年國教課綱最了解的人，也最有可能被學校推薦為課諮老師與課諮召集人。現行規定課諮教師得再減授1至3堂課。但如果是學科召集人再擔任課諮教師或課諮召集人，就只能擇一減授鐘點。

新北市明德高中前校長張錫勳說，課諮教師的減授鐘點不多，誘因不大，工作負荷繁重，多數教師意願不高；因為受限不得重複減課規定，框限課諮教師來源。如由領召或輔導團、協助行政等教師擔任，則不可再重複減授鐘點。建議教育部應設法排除不得重複減課規定（例如改支諮詢鐘點費等），增加有意願擔任課諮教師來源；未來可朝依學校規模，增設專任課程諮詢教師編制。

「課諮老師的制度是好的方向，但初步實施問題一定很多，一面做一面修訂改善是必然的。」鼓山高中校長莊福泰說，目前課諮教師召集人減授2節，其餘減授1節，是否足夠見仁見智。他站在協助老師進入狀況的立場，是希望可以增加減授時數。能不能重複減課，建議給學校權限來彈性處理，因為各校可能面臨不同問題，大校小校老師人數也有極大差異。