錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日
錯過要再等三個月！根據中央氣象局預報，今天下午5點53分至6點13分，有七成機率在台北市峨嵋街看到懸日美景，不然就要等到八月初，才有機會一睹懸日魅力。
懸日泛指夕陽懸掛在兩側由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，氣象局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報。
今年3月中旬，中央氣象局首度提供懸日預報，在嘉義掀起追日潮；日前氣象局再度發布懸日預報，自4月29日到5月6日一連8天，在台北市忠孝東西路、峨眉街可看見懸日美景，可惜天候不是每天都配合，欣賞到完美的懸日要碰運氣。
氣象局提醒，在懸日預報上明天還有一天，但因為受到華南雨區東移及鋒面接近影響，明天天氣不穩定，看到機率不大，建議把握今天機會，拍到完美懸日的機率有六到七成。
若民眾真的錯過或是因雲層過多而沒有看到，氣象局天文站主任鄭俊岳說，8月初在台北忠孝東西路、峨眉街將再次看見懸日美景，9月中則是在台北信義路。
鄭俊岳說，不只台北，9月在台中公益路、嘉義民族路，10月在嘉義玉山路，11月在高雄青年路、南投民族路、台中大甲經國路、桃園南平路、屏東成功路都將發布懸日預報，不過確切時間點要等接近時才能確認。
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