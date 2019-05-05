錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



錯過要再等三個月！根據中央氣象局預報，今天下午5點53分至6點13分，有七成機率在台北市峨嵋街看到懸日美景，不然就要等到八月初，才有機會一睹懸日魅力。

懸日泛指夕陽懸掛在兩側由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，氣象局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報。

今年3月中旬，中央氣象局首度提供懸日預報，在嘉義掀起追日潮；日前氣象局再度發布懸日預報，自4月29日到5月6日一連8天，在台北市忠孝東西路、峨眉街可看見懸日美景，可惜天候不是每天都配合，欣賞到完美的懸日要碰運氣。

氣象局提醒，在懸日預報上明天還有一天，但因為受到華南雨區東移及鋒面接近影響，明天天氣不穩定，看到機率不大，建議把握今天機會，拍到完美懸日的機率有六到七成。

若民眾真的錯過或是因雲層過多而沒有看到，氣象局天文站主任鄭俊岳說，8月初在台北忠孝東西路、峨眉街將再次看見懸日美景，9月中則是在台北信義路。