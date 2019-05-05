幼童性器期愛抓下體 醫師建議溫和性教育

2019-05-05 10:15 中央社 台北5日電



3到6歲的幼童開始對性器官產生興趣，小兒科醫師提醒，此時期幼兒可能搔抓下體，容易有衛生問題，造成局部感染。家長不要嚴厲制止，而是應正向態度給予性教育。

4歲洋洋近日跟父母抱怨小便時疼痛，爸媽帶去就醫。根據爸媽描述，洋洋3歲起戒除尿布，這兩天抱怨解尿時疼痛，甚至痛到尿不出來。爸爸日前幫洋洋洗澡時，也發現包皮紅腫有輕微分泌物。經詢問病史，媽媽注意到最近洋洋常常有搔抓下體的動作。

醫師檢查後，確認洋洋近日沒有發燒、噁心、嘔吐或腰痠，也沒有後背敲痛，排除腎臟疾病；且包皮發紅腫脹，診斷為龜頭包皮炎。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，龜頭包皮炎好發在2至5歲的學齡前男童，急性龜頭包皮炎常見的症狀如外生殖器紅腫、包皮腫脹、組織滲出液、有臭味、包皮與龜頭之間產生疤痕組織、包莖、急性尿路阻塞。

幼童急性龜頭包皮炎常為多因素造成，其中最常見的是局部清潔不佳的接觸刺激或後續產生續發性感染。

戴季珊說，因3至6歲幼童開始對自己的性器官感到興趣，透過撫摸等方式獲得心理和生理上的滿足，對於兒童的人格發展性發展有重要的影響。這時期的幼兒可能會有不自覺抓下體的情形，容易有衛生問題造成局部感染等。

面對有性器期年齡兒童，戴季珊說，門診中遇到許多家長對這方面的問題比較疑惑，常採取的態度不是嚴格禁止，就是消極處理，但都不是好的做法。建議應避免嚴格斥責，以溫和的態度教導適當的性教育，並轉移孩子的注意力，提供滿足觸覺刺激的其他玩具。

戴季珊也說，治療急性龜頭包皮炎，首先要有正確清潔習慣，正常清洗包皮即可，避免使用外力撥離包皮與龜頭或硬要將白垢清除，不要使用接觸性刺激物如肥皂、沐浴油、痱子粉等，3至5天後包皮炎症狀即可緩解。應注意男童生殖器清潔與照護，不要穿過緊的內褲保持通風。