肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



長時間彎曲手肘工作，當心肘隧道症候群找上門。在汐止科學園區一間公司擔任生產線作業員的小孟，每天都要低著頭進行重複性相當高的動作，工作中間只有極短的休息時間，一天在崗位上的時間長達八到九小時。幾年下來，漸漸出現頸部痠痛，還有手麻、手無力等問題，似乎無法握緊拳頭，連拿鑰匙開門都覺得有點難施力。

小孟心想這應該是頸椎神經受到壓迫所致，她讓醫師作頸椎牽引、拉拉脖子，也循醫矚吃藥，頸部疼痛有明顯改善。但不知為何，手還是沒力氣，手指頭還是不舒服。輾轉就醫才確認，原來這份工作不只讓她的頸椎受損，手肘上的尺神經也因為長期壓迫而產生尺神經炎，又稱肘隧道症候群。

汐止國泰醫院復健科主任塗雅雯說，尺神經從上臂沿著內肘往下延伸至小指末端，主要功能是負責無名指與小指的感覺神經，也負責手指彎曲、手腕彎曲與對掌動作等。一旦尺神經發炎、受損，就可能造成無名指與小指的麻痺或刺痛、肘內側痠痛、肩頸痠痛等症狀，日常生活中的開鎖、開罐動作也可能出現困難。

尺神經從手背繞經手肘後側時，會經過肱骨內上髁後方的溝道，這就是所謂的肘隧道。這個約莫在手肘內側上下5公分的位置特別狹窄且離表皮最近，因此最容易因外力而受損，或者因長期手肘彎曲工作，讓尺神經長時間維持較強張力而帶來職業傷害。因此，長期枕著手臂趴睡的學生或上班族、計程車司機、生產線作業員、電腦或讀書座椅太低或因故姿勢不良導致手肘緊壓桌面的人等，都容易讓肘隧道症候群找上門。

要遠離肘隧道症候群，就要嘗試改善相應的不良習慣。塗雅雯舉例，在學校或辦公室午休時，盡量準備小枕頭，取代直接枕著手臂睡覺。如果工作上難以避免壓迫尺神經，則要留意工作一段時間就要稍作休息。也可進行簡單的尺神經伸展操—兩手向前平舉且手掌朝上、手腕彎曲、握住拳頭，接著反向操作，伸直手腕、打開拳頭、微微彎曲手肘，如此重複幾回，就能舒緩尺神經的緊繃，達到放鬆的效果。