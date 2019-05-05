親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

注意天氣變化！白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象局預測西半部高溫約28至31度，東半部約27度，中午前後較為悶熱。本報資料照...
氣象局預測西半部高溫約28至31度，東半部約27度，中午前後較為悶熱。本報資料照片
分享
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，今天各地多雲時晴微熱，午後山區及鄰近平地可能有局部陣雨，但今晚起梅雨季第二道鋒面逐漸接近，水氣增多，各地降雨的機率大幅提高。

吳德榮表示，最新（4日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天北部高溫約29度、中部30度、南部31度、東部29度，但今晚起鋒面逐漸接近，大氣趨不穩定，周一、二鋒面影響，各地為有局部陣雨或雷雨的天氣。

他說，周三降雨稍緩。周四、五鋒面的水氣再度增多，降雨亦趨明顯，鋒面影響期間、大氣不穩定，有中、小尺度對流系統在其中發展、並伴隨劇烈天氣的機率。周六鋒面逐漸遠離、天氣好轉，各地為多雲時晴，山區午後仍有局部雷陣雨。

中央氣象局表示，今天主要吹偏東風，上午中部以北地區及澎湖、馬祖大致為多雲的天氣，金門、南部、東半部地區有局部短暫陣雨，下午起因華南中層雲系東移，中部地區及澎湖將轉為局部短暫陣雨，另外午後也請留意山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，由於來自於華南及巴士海峽水氣逐漸增多，預計今晚至明天西半部及東北部地區降雨機率將會逐漸提高，溫度方面，預測西半部高溫約28至31度，東半部約27度，中午前後較為悶熱，外出請注意防曬，並適時補充水分.

周一、二鋒面逐漸接近及華南水氣東移，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，周三、四鋒面延伸至台灣地區，全台天氣仍不穩定，各地降雨機率仍高；特別提醒鋒面附近容易伴隨中、小尺度系統發展，有局部較大雨勢發生的機率，請留意氣象局最新的天氣預報。周五、六鋒面逐漸遠離，天氣回穩。

氣象局預報

相關新聞

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35

新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33

慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19

急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47

養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14

你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59

慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40

日本連放10天假 來台旅客增2成

2019-05-04 14:12

《A Woman of No Importance》女間諜傳奇

2019-05-04 13:52

《大轉向》奇幻大發現

2019-05-04 13:47

《親一下小鱷魚》親子互動 角色扮演

2019-05-04 13:44

當閱讀也追求速度 我們遠離了深度

2019-05-04 13:41

《林肯在中陰》奇悲詭譎 迷失在生與死間

2019-05-04 13:37

好書上線／五四運動百年 大反思

2019-05-04 13:30

國外傳隆乳罹罕見癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 13:05

懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01

五四運動百年 重要新書看這知

2019-05-04 12:00

影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58

夫怨拿「月光寶盒悠遊卡」買東西好害羞 網怒批：炫耀文無誤

2019-05-04 11:55

西方文藝復興 源於1417年他找到這本世紀前奇書？

2019-05-04 11:47

解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭

2019-05-04 11:42

國際傳出隆乳隆出罕見淋巴癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 09:51

今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近

2019-05-04 09:34

下周又要變天 把握周末好天氣

2019-05-04 07:38

吳德榮：梅雨季第二道鋒面下周到 注意劇烈天氣

2019-05-04 07:07

看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開

2019-05-04 06:58

熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步

2019-05-04 06:57

今各地氣溫回升 午後有局部雷陣雨

2019-05-04 05:35

不讓座就沒家教？哲學妹甜笑溫柔轟大媽：行乞or搶劫

2019-05-03 20:00

拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

2019-05-03 13:24

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:59

【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43

在曼谷有個漂亮的家 驚豔連連好旅宿

2019-05-03 11:48
看更多

熱門文章

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47

張軒睿認Selina是「理想型」！姊弟戀因代溝卡關 他說這句回應

2019-05-03 19:26

殺破狼周運勢／白羊適合談加薪 獅子感情易有第三者

2019-05-05 00:00

慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19

不用海外求醫 全台首間細胞治療中心正式啟動療程

2019-05-04 18:53

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

影／郵局招考 千人背郵袋折返搶飯碗

2019-05-04 11:20

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01

每日星座運勢／水瓶愛美之心人皆有 財富形勢大好

2019-05-05 00:00

影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58

新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35

上山救猴下海拖鯨水溝抓鱷 「驚奇40天」不只捕蜂捉蛇

2019-05-04 10:18

日本連放10天假 來台旅客增2成

2019-05-04 14:12

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近

2019-05-04 09:34

國營事業退休潮 搶進好時機

2019-05-04 14:24

帥慘！舒淇、莎莉賽隆、克莉絲汀史都華穿給妳看 女神定番款就是西裝啊

2019-05-04 10:05

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37

慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40

宋慧喬難得濃妝 艾兒芬妮梳馬尾Q萌可愛　PRADA早春秀星光雲集

2019-05-04 10:45

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭

2019-05-04 11:42

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

油電糖水鐵飯碗大招募 錄取率仍僅個位數

2019-05-04 14:24

國際傳出隆乳隆出罕見淋巴癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 09:51

當閱讀也追求速度 我們遠離了深度

2019-05-04 13:41

母親節送禮提案 MUJI、HANDS、HOLA優惠齊發

2019-05-04 16:48

五四運動百年 重要新書看這知

2019-05-04 12:00

歐亞水瀨妹妹雙滿月 動物園邀粉絲設計專屬賀卡

2019-05-04 14:26

你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59

【生活趣聞】賽夏客／餵食大作戰

2019-05-05 06:00

母親節將屆 花蓮各飯店推餐飲、住宿優惠

2019-05-04 17:45

喬遷之喜 送什麼好?

2019-05-04 14:24

西方文藝復興 源於1417年他找到這本世紀前奇書？

2019-05-04 11:47

FreshO2「玩具總動員聯名彩妝」萌翻！火腿豬唇膏、三眼怪打亮餅快收

2019-05-04 18:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top