吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象局預測西半部高溫約28至31度，東半部約27度，中午前後較為悶熱。本報資料照片 分享 facebook 氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，今天各地多雲時晴微熱，午後山區及鄰近平地可能有局部陣雨，但今晚起梅雨季第二道鋒面逐漸接近，水氣增多，各地降雨的機率大幅提高。

吳德榮表示，最新（4日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天北部高溫約29度、中部30度、南部31度、東部29度，但今晚起鋒面逐漸接近，大氣趨不穩定，周一、二鋒面影響，各地為有局部陣雨或雷雨的天氣。

他說，周三降雨稍緩。周四、五鋒面的水氣再度增多，降雨亦趨明顯，鋒面影響期間、大氣不穩定，有中、小尺度對流系統在其中發展、並伴隨劇烈天氣的機率。周六鋒面逐漸遠離、天氣好轉，各地為多雲時晴，山區午後仍有局部雷陣雨。

中央氣象局表示，今天主要吹偏東風，上午中部以北地區及澎湖、馬祖大致為多雲的天氣，金門、南部、東半部地區有局部短暫陣雨，下午起因華南中層雲系東移，中部地區及澎湖將轉為局部短暫陣雨，另外午後也請留意山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，由於來自於華南及巴士海峽水氣逐漸增多，預計今晚至明天西半部及東北部地區降雨機率將會逐漸提高，溫度方面，預測西半部高溫約28至31度，東半部約27度，中午前後較為悶熱，外出請注意防曬，並適時補充水分.

周一、二鋒面逐漸接近及華南水氣東移，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，周三、四鋒面延伸至台灣地區，全台天氣仍不穩定，各地降雨機率仍高；特別提醒鋒面附近容易伴隨中、小尺度系統發展，有局部較大雨勢發生的機率，請留意氣象局最新的天氣預報。周五、六鋒面逐漸遠離，天氣回穩。