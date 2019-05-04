判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣約有20萬名癲癇患者，引發癲癇的各種危險因子中，以自體免疫腦炎最罕見，但因為自體免疫腦炎引起癲癇又常發生在年輕人身上，症狀可能在短短幾天內，從頭痛、發燒、全身無力，演變成嚴重精神異常，甚至惡化成重積性癲癇，若能及早發現治療，不僅能提高治癒率，也能將嚴重患者從鬼門關救回。

高雄長庚醫院神經內科醫師林致祥，過去因為自體免疫腦炎引發的癲癇是常常查不出病因，使患者容易留下永久性的致力傷害、神經缺損、殘障、甚至死亡，但隨著科技發展，自體免疫腦炎已經被認定是引發癲癇的重要原因，醫界也掌握了治療方向。

高雄長庚醫院腦功能暨癲癇科主任蔡孟翰表示，自體免疫腦炎早期難以診斷，主要是狀況不明顯，且很難與其他疾病的早期症狀區別，特別是腦部感染後引發的癲癇與自體免疫腦炎引發的癲癇極為相似，但兩種治療方針卻完全不同，前者需要用抗生素，後者則是用免疫製劑，用錯藥可能會使患者出現更大的傷害。

蔡孟翰表示，如何區別這兩種疾病，成為醫師重要的課題，他發現自體免疫腦炎引發癲癇的患者，通常以「年紀輕」、「女性」較多，而且常常以「精神異常」來表現症狀；感染性腦炎則是以發燒、認知障礙、意識障礙做一表現，該發現也能幫助臨床醫師快速做出判斷。