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偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

根據統計，台灣罹患偏頭痛的人數約有150萬人，好發於20歲到55歲的民眾，女性是...
根據統計，台灣罹患偏頭痛的人數約有150萬人，好發於20歲到55歲的民眾，女性是男性的3倍。 本報資料照／記者王騰毅攝影
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頭痛到一度想不開，別以為這是玩笑話，過去曾有發生過類似案例。根據統計，台灣罹患偏頭痛的人數約有150萬人，好發於20歲到55歲的民眾，女性是男性的3倍，目前已有藥物可以減少頭痛的嚴重程度，有些患者甚至能讓部分患者「不痛了」，台灣頭痛醫學會理事長暨奇美醫院神經科主治醫師林高章表示，若已有頭痛症狀應儘速就醫。

林高章表示，偏頭痛是神經科最常見的疾病，偏頭痛的成因為腦中的神經胜肽物質，抑鈣素基因相關胜肽過度傳導，產生頭部抽痛、噁心嘔吐、畏光、怕吵等症狀，進而降低工作效率，影響社交或家庭生活，世界衛生組織（WHO）也將偏頭痛列為，會造成失能疾病的第一名。

如何確認自己是否為偏頭痛患者？林高章表示，中重度的頭痛、單側發作、博動性（抽動）、日常活動加劇頭痛，這4種症狀中，符合2種以上，另， 噁心或嘔吐、畏光且怕吵，2種症狀中符合1種以上，大概就屬於偏頭痛患者，他強調，若是痛到要休息、痛到會畏光、痛到會噁心，有9成1以上的機率就是偏頭痛引起。

林高章說，偏頭痛很可能是連續疼痛長達3天，也可能只是短暫的幾個小時，當出現長期出現疼痛問題，特別是會痛到要休息、會畏光、感到噁心，千萬要立即就醫；有些患者未及時就醫，過度使用止痛藥，反而變成慢性偏頭痛。

神經學學會理事長暨北榮神經醫學中心主任王署君表示，目前已經有藥物可以改善偏頭痛症狀，美國食品藥物管理局通過3個全新拮抗抑鈣素基因相關胜肽的標靶單株抗體藥物，台灣也加入2個大型國際性臨床試驗，療效與國外研究相當，顯示適用台灣人，主要是透過藥物降低抑鈣素基因相關胜肽的過度傳導，進而改善偏頭痛，也盼新藥能造福國人。

千萬別輕忽偏頭痛，一旦有症狀應儘速就醫。記者陳雨鑫／攝影
千萬別輕忽偏頭痛，一旦有症狀應儘速就醫。記者陳雨鑫／攝影
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頭痛患者基因

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