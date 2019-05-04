中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



青壯年離失智症這個名詞似乎還很遙遠，其實未必如此，據推估，台灣30-64歲罹患失智症的人口高達1萬2000人。台灣失智症協會今舉辦活動，會中有一段照顧者分享時間，張小姐（化名）講起去年才發生的事，不禁哽咽。

張小姐的先生總是會開車接送她下班，去年，年僅53歲的先生兩度在大白天、午休時間就到公司準備接她，她才驚覺，原來先生時間感錯亂、看不懂指針手錶。將先生帶往就醫後，立即確診是年輕型的阿茲海默症。她當場眼淚潰堤，「阿茲海默症不是老年人的病嗎？為什麼會發生在他身上？」

她自責地說，其實早在確診前三年就感覺到先生有點怪怪的，但由於自己對這個疾病的認識不深，未正視那些跡象，因此錯失及早就醫、延緩病程的機會，直到確診時，先生已退化成中度失智症。

張小姐不忍心將先生一人留在家裡，也擔心他一人外出會走失，因此迫於無奈放棄熱愛的職場、穩定的薪資，去年向公司申請提前退休。在照顧路上，她一度手足無措，所幸先生的主治醫師建議她聯繫台灣失智症協會，生活氛圍才有了轉變。

張小姐陸續帶著先生參加戲劇治療課、運動課。她說，每每聽到課堂中傳來先生的笑聲，除了能感受到他的快樂，對自己而言也是種喘息。另外，她也參加協會為年輕型失智症家屬開設的支持講座、讀書會，漸漸瞭解失智症病程、照顧技巧、向外求助的管道，並與其他家屬互相分享照顧大小事、紓解心中壓力，回頭又有能量持續陪伴先生。