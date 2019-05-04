等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

相關新聞
中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了2019-05-04 17:40
想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重2019-05-04 16:35
慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福2019-05-04 16:19
新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」2019-05-04 16:33
急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺2019-05-04 15:47
養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌2019-05-04 15:14
勞動基金第一季賺退休金增 立委批蘇揆說錯勞動部回擊2019-05-04 19:08
你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代2019-05-04 14:59
慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望2019-05-04 14:40
日本連放10天假 來台旅客增2成2019-05-04 14:12
《A Woman of No Importance》女間諜傳奇2019-05-04 13:52
《大轉向》奇幻大發現2019-05-04 13:47
《親一下小鱷魚》親子互動 角色扮演2019-05-04 13:44
當閱讀也追求速度 我們遠離了深度2019-05-04 13:41
《林肯在中陰》奇悲詭譎 迷失在生與死間2019-05-04 13:37
好書上線／五四運動百年 大反思2019-05-04 13:30
國外傳隆乳罹罕見癌 國內風險管理仍卡關2019-05-04 13:05
懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到2019-05-04 13:01
五四運動百年 重要新書看這知2019-05-04 12:00
影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂2019-05-04 11:58
夫怨拿「月光寶盒悠遊卡」買東西好害羞 網怒批：炫耀文無誤2019-05-04 11:55
西方文藝復興 源於1417年他找到這本世紀前奇書？2019-05-04 11:47
解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭2019-05-04 11:42
國際傳出隆乳隆出罕見淋巴癌 國內風險管理仍卡關2019-05-04 09:51
今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近2019-05-04 09:34
下周又要變天 把握周末好天氣2019-05-04 07:38
吳德榮：梅雨季第二道鋒面下周到 注意劇烈天氣2019-05-04 07:07
看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開2019-05-04 06:58
熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步2019-05-04 06:57
今各地氣溫回升 午後有局部雷陣雨2019-05-04 05:35
腿傷天天痛 她樂觀苦讀向上2019-05-04 00:30
汽機車未禮讓視障者 最高罰7200元2019-05-04 00:29
健康你我他／隨贈乾燥劑別丟 可放櫃子除濕2019-05-04 00:03
台大退休 何弘能拚北醫大 下一個10年2019-05-04 00:00
科普好健康／癌症新疫苗量身訂作 研發走向個人化2019-05-03 23:57
沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人2019-05-03 21:09
不讓座就沒家教？哲學妹甜笑溫柔轟大媽：行乞or搶劫2019-05-03 20:00
懸日美景初登場！氣象局建議把握明後天到西門町觀賞2019-05-03 19:34
影／當心探病變帶病！進出醫院洗手保健康2019-05-03 19:09
熱門文章
吳德榮：梅雨季第二道鋒面下周到 注意劇烈天氣2019-05-04 07:07
急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺2019-05-04 15:47
張軒睿認Selina是「理想型」！姊弟戀因代溝卡關 他說這句回應2019-05-03 19:26
懸日美景初登場！氣象局建議把握明後天到西門町觀賞2019-05-03 19:34
每日星座運勢／牡羊心情順暢事順意 人際關係和諧2019-05-04 00:00
中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了2019-05-04 17:40
沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人2019-05-03 21:09
15萬月薪主管擬納責任制 勞團痛批此例一開後患無窮2019-05-03 21:00
小熊野放風波… 徐國勇再道歉 網友不埋單2019-05-04 00:18
我們與「餓」的距離！應思悅的店「真身」藏酥香三明治2019-05-03 19:30
台大退休 何弘能拚北醫大 下一個10年2019-05-04 00:00
媒體跟拍小熊野放踩紅線？ 林務局調查2019-05-04 00:14
9成人都做錯！因為妳愛做這6件事 難怪皮膚越保養卻「越爛」2019-05-03 19:48
看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開2019-05-04 06:58
【晨光幫幫忙】劉昭儀、黃世澤／爸爸有點窮2019-05-04 06:00
老天爺賞臉 懸日美景現身台北街頭2019-05-03 19:27
影／找回消失的老味道 基隆湖南小館老饕驚豔2019-05-03 21:50
下周又要變天 把握周末好天氣2019-05-04 07:38
熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步2019-05-04 06:57
影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂2019-05-04 11:58
影／郵局招考 千人背郵袋折返搶飯碗2019-05-04 11:20
香奈兒2020早春 走進巴黎火車站的魔幻旅程2019-05-03 20:16
懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到2019-05-04 13:01
勞動部下修門檻 月薪15萬主管 擬納責任制2019-05-04 00:29
養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌2019-05-04 15:14
日本連放10天假 來台旅客增2成2019-05-04 14:12
慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福2019-05-04 16:19
今各地氣溫回升 午後有局部雷陣雨2019-05-04 05:35
誠品松菸變伸展台 8位台灣設計師聯手辦秀同慶誠品30歲2019-05-03 22:50
今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近2019-05-04 09:34
上山救猴下海拖鯨水溝抓鱷 「驚奇40天」不只捕蜂捉蛇2019-05-04 10:18
最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」2019-05-04 13:31
電信資費出新招！台灣大哥大網路門市首創「真鑽綁約購」2019-05-03 19:58
大樂透第108043期頭獎摃龜2019-05-03 22:33
汽機車未禮讓視障者 最高罰7200元2019-05-04 00:29
全球首間！ 必勝客「半熟起司塔體驗店」打造浪漫法式風情2019-05-03 21:22
腿傷天天痛 她樂觀苦讀向上2019-05-04 00:30
帥慘！舒淇、莎莉賽隆、克莉絲汀史都華穿給妳看 女神定番款就是西裝啊2019-05-04 10:05
宋慧喬難得濃妝 艾兒芬妮梳馬尾Q萌可愛 PRADA早春秀星光雲集2019-05-04 10:45
慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望2019-05-04 14:40
留言