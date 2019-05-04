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中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

氣象局懸日預報，台北市峨眉街今天17時56分左右，在無雲遮情況下可觀看到懸日景像，現場聚集許多攝影同好卡位。氣象局再次提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。

台北市峨眉街現場聚集許多攝影同好卡位。記者林伯東／攝影
台北市峨眉街現場聚集許多攝影同好卡位。記者林伯東／攝影
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氣象局懸日預報，台北市峨眉街今天17時56分左右，在無雲遮情況下可觀看到懸日景像...
氣象局懸日預報，台北市峨眉街今天17時56分左右，在無雲遮情況下可觀看到懸日景像，現場聚集許多攝影同好卡位，警察也到場維持秩序。記者林伯東／攝影
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氣象局懸日預報，台北市峨眉街今天17時56分左右，在無雲遮情況下可觀看到懸日景像...
氣象局懸日預報，台北市峨眉街今天17時56分左右，在無雲遮情況下可觀看到懸日景像。記者林伯東／攝影
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懸日氣象局預報

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