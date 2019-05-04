生子不是為傳宗接代 專家籲女性找回自主權

2019-05-04 17:41 中央社 台北4日電



「生孩子就是為了傳宗接代」的觀念深植台灣社會，專家表示，孩子是夫妻兩人愛的結晶，不是為了符合家族期待，生產、教養方式也不應由他人說了算，呼籲女性找回自主權。

衛生福利部今天舉辦「媽媽之道、媽媽知道」母親節慶祝活動，邀請曾任婦產科醫師、現任民進黨立委林靜儀和台灣生育改革行動聯盟理事長諶淑婷對談，破除民眾對於母親在生育、教養上的迷思，希望讓女性在母親這條路上得到更多支持與自主能力。

「身為女性，妳是否好好思考過，生產對妳來說是什麼？」諶淑婷說，有人認為生產就是為了傳宗接代，或是老了可以陪伴自己的對象，她有一名研究所畢業、從事教職的朋友甚至告訴她：「我也不知道為什麼懷孕，是孩子自己來找我的」，讓她當場傻在電腦螢幕前，因為懷孕這件事，講白了就是「沒有避孕」。

諶淑婷認為，女性應該好好思考，確認自己可以好好照顧一個孩子、陪伴他長大，再懷孕生子，因為當媽以後生活會完全改變，以她自己為例，婚前的她除了工作以外，買鞋子可以包色、回家可以追劇追到睡著，這是生了孩子以後回不去的生活。

育有2名孩子的諶淑婷分享，她跟先生結婚後有長達數年都生不出孩子，後來確診不孕，媽媽得知後一度情緒崩潰，她這才驚覺，在台灣人的觀念中，不孕似乎不只是夫妻間的事，而是整個家族的事。

後來好不容易懷了孕，爸爸一臉德高望重地告訴她：「妳這下子對得起婆家了」，也讓她相當無言，因為孩子不是為了誰而生，也不是傳宗接代的工具，而是夫妻兩人愛的結晶。

產前聽朋友聊起生產過程，總是恐怖不堪、不想再經歷一次的痛苦經驗，為此她看了許多書和論文，發現其實可以有不一樣的生產方式，她和醫師討論後決定找助產師在家生產，孩子出生那一刻，不僅先生在旁陪伴，貓狗也都在旁邊看著，對全家人而言都是相當美好的經驗。

除此之外，產後婆婆、媽媽各種過時的育兒觀念也讓她無奈，婆婆間甚至會比較誰家的孩子母奶喝得比較多，讓她感嘆「是在比母乳競賽嗎？誰喝得多就會考上台大？」她呼籲女性不論在生子、育兒的問題上，都應該由自己決定，畢竟剖腹不是剖婆婆的肚子，孩子也不是婆婆的孩子，不應由他人替妳決定。

擔任婦產科醫師近20年的林靜儀表示，她在擔任臨床醫師的這些年，發現台灣女人不論受了多少高等教育，到了當媽媽那一刻喪失都會所有邏輯，例如不敢拿剪刀、不能看電視，甚至有孕婦抱怨婆婆不准她喝咖啡，吃東西也不准沾醬油，就是擔心孩子膚色會變黑，讓她每次聽到都感到傻眼，「難道吃醬油又喝牛奶，小孩就會變斑馬？」

各種媽媽教室也讓林靜儀相當不解，她說，根據統計，全台孕婦產產檢超過7次的比例高達99%，產檢的各種檢查、目的以及懷孕過程中的各種知識，都是產檢的門診當中應該講清楚的，媽媽課程的內容應該讓伴侶或阿嬤來上才對。

林靜儀說，台灣女性只要超過某個年齡，就會開始被家人要求結婚，婚前還得和另一半對八字、辦婚宴、挑日子等，婚後繼續催促何時生孩子，「但這些不都是每個人經過判斷，才決定要不要做的事嗎？」

在她看來，女人從聽長輩的話進入婚姻那一刻起，便開始一步步交出身體的自主權，呼籲女性正視自己的自主權，懷孕後務必找一位溝通無礙的醫師，有助在生產過程中更舒服、更自在。