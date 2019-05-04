5個月捐母乳10萬CC 媽媽產後享瘦18公斤

2019-05-04 17:39 中央社 台南4日電



「我把多餘母乳捐出，不只可幫助嬰兒，還瘦了18公斤」32歲蔡沛祐高興地說。她在去年生產第二胎後，開始向成大醫院南區母乳庫捐出母乳，5個月就捐了超過10萬CC，相當驚人。

國立成功大學附設醫院南區母乳庫去年4月掛牌，如今營運滿週年，今天在小兒部舉辦週年慶及母乳推廣研習會，蔡沛祐捐乳量高達10萬6061CC，在南區母乳庫捐乳的140名媽媽中高居第一，受到成醫院長楊俊佑的表揚。

提起為何捐出母乳，蔡沛祐表示，民國104年生產第一胎時，母乳量很多，當時就想捐贈，但台中及台北母乳庫距離遙遠，南部卻沒有母乳庫，去年5月生產第二胎後，母乳量還是很多，經上網搜尋，才發現成大醫院已有母乳庫。

蔡沛祐想到母乳不會浪費，也能幫助更多嬰兒，就和成醫合作，南區母乳庫人員每週到她家收乳；她說，雖然工作時收集母乳不方便，但這是件讓自己開心及很有成就的事。

最讓蔡沛祐得意的是，捐出母乳5個月期間，快速瘦了18公斤，產後根本不用刻意減肥，算是捐乳的附加價值。

成大醫院人員表示，南區母乳庫的捐乳媽媽，主要是台南地區，但也有基隆、台北、新竹、高雄等媽媽利用宅急便寄送捐贈。一年來受惠南區母乳庫的嬰兒超過200人，除成大醫院的嬰兒，母乳還會以冷凍方式寄送到雲林、高雄、屏東等縣市，甚至台東、花蓮較偏遠的醫院也受益。