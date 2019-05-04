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韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

想喝咖啡舒緩頭痛 當心可能會更嚴重

2019-05-04 16:35聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

有人習慣頭痛時來杯咖啡，咖啡是否真能緩解頭痛？答案是，咖啡可能減緩頭痛症狀，卻可能讓你的頭痛變得更嚴重，結果因人、因頭痛原因而異。

根據美國《赫芬頓郵報》報導，美國加州營養師Kirsten Ransbury說，對於大腦內血管腫脹引起的疼痛，咖啡因有助收縮血管，減少腫脹而舒緩疼痛。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心神經疼痛科主任Kiran F. Rajneesh解釋，咖啡因還可以透過放鬆頭皮與頭部後方的肌肉，緩解緊張性頭痛。但麻煩的是，如果咖啡因攝取過多，會讓原本緊張的肌肉更緊張，加重頭痛。

那麼，到底多少的咖啡因才是適量？專家說，沒有一個適合所有人的「處方」，因為咖啡對每個人的影響都不同。有些對咖啡因特別敏感的人，建議別把咖啡當止痛藥。Ransbury說，就日常飲用量來說，一兩杯就夠了，三到四杯是底線。

咖啡、茶、巧克力和碳酸飲料是常見的咖啡因的來源，Ransbury提醒，要特別小心能量飲料，攝取過多可能引起頭暈、癲癇發作和中風。Rajneesh則完全不建議以能量飲料緩解頭痛，「因為很多這類飲料含有可能加重頭痛的神經刺激劑。」

「我認為在這些飲料中，咖啡可能是最溫和的。」Rajneesh說，碳酸飲料含糖和其他化學物質，恐影響健康。

謠傳咖啡可以舒緩頭痛，實際上可能使頭痛加劇。圖／聯合報系資料照
謠傳咖啡可以舒緩頭痛，實際上可能使頭痛加劇。圖／聯合報系資料照
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咖啡頭痛

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