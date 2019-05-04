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新加坡的讀者注意！ 龍應台臉書「尋人」

2019-05-04 16:33聯合報 記者何定照╱即時報導

作家龍應台與新加坡讀者陳先生合影。 圖／擷取自龍應台 - Lung Yingta...
作家龍應台與新加坡讀者陳先生合影。 圖／擷取自龍應台 - Lung Yingtai臉書
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作家龍應台今在臉書上公告「尋人」，尋的是來屏東潮州找她的新加坡讀者陳先生。她說，要送一本簽名書給他。

龍應台在臉書上說分明：台北的朋友來屏東潮州找她談事情，她開車送他們去車站，臨時起意去圓環吃一碗冰。她說自己很少來，上一次來吃冰已經是一年多前了。

到了圓環，有兩家冰店，一家人多，一家人少，龍應台去了人少的那家，三個人點了兩碗冰。

龍應台說，忽然旁邊有客人靠近來，端詳我們的冰，顯然想看看我們碗裡的東西做參考來決定他們要什麼。當那人的視線離開冰碗往上挪時，看見她，頓時露出不可思議的神情，說話都打結：「你是.....你是不是...你是.....」

龍應台表示，這是個上了年紀的人，皮膚曬得很黑，她想顯然是潮州農友鄉親，於是跟他和他身邊的妻子，高興地打招呼。

龍應台說，她很快就明白了他為何如此驚異。他們是新加坡人，從新加坡到台灣南部來旅遊，而且決定要來「潮州」這個地方「找龍應台」。

他們到了潮州之後，不知道要去哪裡；不知怎麼走，走到了一個地點叫潮州戲曲館，問戲曲館的人哪裡可以找到龍應台。戲曲館的人說「不知道地址耶」。

問來問去，老夫婦累了，而且，也接近該赴小港機場的時間了，有人跟他們說，去圓環吃個冰吧，來潮州的人都要吃的。他們邊走邊問找到了圓環，一家已經滿了，一家還有位子，於是他們踏了進來。不知道要怎麼點，所以先看看這一桌點了什麼，結果就這樣碰到龍應台。

龍應台表示，這位陳先生學歷只有小學三年級，是建築工人，是零工，是散工，一輩子靠自己的體力謀生。他讀過《野火》，讀過《大江大海》，讀過《安德烈》、《目送》、《天長地久》，他問候在倫敦和維也納的安德烈和飛力普，問候陽台上的美君，問候大咪流氓、格格、巧克力、布朗尼，也問候她新書的寫作進度......

拍了照，龍應台回家，他們赴機場，然後龍應台後悔了——為什麼車裡就沒放一本書，可以簽名送他呢？為什麼就沒問他的地址，可以寄一本簽名書給他呢？

龍應台請新加坡的讀者，幫她找到他的地址私訊給她吧，她要送一本書給陳先生。

龍應台新加坡小港機場

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