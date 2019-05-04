慢慢忘卻生命的不快 金曲歌王：失智對母親是種祝福

2019-05-04 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



三屆金曲獎歌王殷正洋今出席台灣失智症協會舉辦「珍愛記憶—致親愛的你」演唱會，在曲間談起罹患失智症的母親。他認為，母親雖然罹病，但也因此慢慢將生命中的不愉快忘卻，「從這個角度看來，失智症也是一種祝福」。

殷正洋開場獻唱《城裡的月光》、《舊情綿綿》等經典歌曲，高昂飽滿嗓音屢屢博得掌聲。他在曲間與台下觀眾分享，他的母親也罹患失智症在醫院養病，他已無法判斷母親認不認得自己了，不過細細想來，母親能慢慢把生命中的不愉快、不重要的事情忘掉也不是壞事，而且她用了比父親長許多許多的時間慢慢跟孩子們說再見，從這個角度看來，失智症也是一種祝福。

殷正洋的母親從前身體就不好，他說，母親陸續罹患高血壓、癌症、巴金森氏症等，如今肌肉已無法發揮正常功能，需要長期臥床。

一路走來遭遇的問題很多，不過多到最後，似乎覺得就是「有什麼問題就解決什麼問題」，這也是一種學習。他提醒照顧者要與被照顧者一起保持健康的身體，才能共同擁有有好的生活品質。

大學城飛揚歌手涂佩岑以清亮的高音翻唱《月琴》，涂佩岑說，照顧高齡93歲的父親，似乎更知道未來要怎麼面對老年。她聽人家說，人生最重要的四件事就是吃得下、睡得著、笑得出來，以及當有天被找去樓上喝咖啡時能瀟瀟灑灑離開。為此，她特別選唱《瀟灑走一回》，與現場觀眾一同拍手大合唱。

小調歌后孔蘭薰帶來《春風吻上我的臉》、《月亮代表我的心》等歌曲。現年73歲的她剛剛因為骨刺開完刀，幾個月內就動了兩次手術，膽也拿掉了，影響走路也難以彎腰，但卻堅持出席活動。