急診室賴床為保險 醫怒嗆：回去！床有別人要躺

2019-05-04 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉，今在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛」發文指出，有名中年女性手指割傷，縫三針後還賴在急診室病床不走，就是為了待滿六小時有保險理賠，護理師苦勸也不走，後來他走到床邊，不大聲卻非常兇的說，「起來！回去！這床有別人要躺！」這名婦人終於起來，邊罵「爛醫院」邊離開。

他表示，少數奧客一直傷害台灣的醫療環境，濫用救護車、濫用健保、亂罵醫護人員，他算是溫和的人，但他的「醫德」實在沒辦法留給這些人，希望奧客退散。

貼文指出，中年女性割到手指來急診，縫了三針之後，說手指還很不舒服，想躺在急診病床上休息一下，過了一小時，護理師去看她，她表示要下午四點等家人來才要離開，他一聽四點剛好在急診六小時？保險吧？

她後來也承認。

他很客氣跟她說：回去休息比較好，「醫院急診室病人很多，細菌病毒更多」，她竟然說：「我現在就是不回去！」，「馬偕醫院都是這樣趕病人的嗎？」

白永嘉說，急診病人一堆，也懶得跟他吵，直接結案MBD，請護理師叫她門診追蹤，護理師溫和的說：「急診病床不夠，留給更需要的人好嗎？」她就開始罵我們護理師一堆有的沒的，也說醫生很沒醫德。

他走到床邊，不大聲卻非常兇的說，「起來！回去！這床有別人要躺！」她終於起來，邊罵「爛醫院」邊離開。