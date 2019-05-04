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養生男不菸不酒沒病痛 為攝護腺肥大健檢竟罹癌

2019-05-04 15:14聯合報 記者趙容萱╱即時報導

68歲劉姓土木技師不菸不酒，平時注意養生，不熬夜，有運動習慣，十年前單純因為覺得年歲到了要注意攝護腺肥大的問題，到醫院抽血檢驗攝護腺特定抗原指數（PSA）竟發現PSA高達6.4，確診罹癌，他剛開始吃素、練氣功調整生活，2年後接受根治手術，並長期追蹤，去年2月PSA達0.227，依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療，治療後至今如常工作、登山和游泳。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元說，攝護腺癌好發50歲以上男性，由於初期沒有症狀，很多病患發現時已是三、四期。攝護腺癌成因與遺傳、西化飲食有關，建議50歲以上男性每年接受PSA抽血檢測，有攝護腺癌家族病史男性提早在40歲檢測，早期發現接受正規治療，不但可以控制疾病，還能即早恢復正常生活、增加存活率。

107年衛生福利部公佈十大癌症發生率攝護腺癌位居第4名，死亡率位居第6名。台中榮總泌尿外科獲財團法人惠康基金會支援，每年舉辦攝護腺癌病友活動，透過衛教照護課程、病友經驗分享等，鼓勵病友積極接受治療。

劉姓病患說，他在98年到醫院檢查是否有攝護腺肥大，PSA竟達6.4，進一步檢查發現結果是罹患攝護腺癌。100年轉診到台中榮總接受達文西攝護腺根治手術，並且每三個月檢驗追蹤，每次門診前都在內心默禱，但指數還是像股票上萬點一樣，漲多跌少，去年2月PSA達0.227，故轉診腫瘤放射科接受荷爾蒙治療。

他指出，他感謝家人、教會教友的支持與鼓勵，他在治療中有調適自我的心理、生活及運動休閒來減少副作用發生，過程沒有血尿、血便等副作用產生，治療後透過走路、爬山、游泳等鍛鍊自己體力，當年7月登合歡山石門山和合歡尖峰、8月登阿里山燈大塔山，如常工作、從事喜歡的運動。

68歲劉姓土木技師（右）依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療後，至今如常工作、登山和游...
68歲劉姓土木技師（右）依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療後，至今如常工作、登山和游泳。記者趙容萱／攝影
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68歲劉姓土木技師（右）依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療後，至今如常工作、登山和游...
68歲劉姓土木技師（右）依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療後，至今如常工作、登山和游泳。記者趙容萱／攝影
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68歲劉姓土木技師（右）依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療後，至今如常工作、登山和游...
68歲劉姓土木技師（右）依醫學常規接受放療和荷爾蒙治療後，至今如常工作、登山和游泳。記者趙容萱／攝影
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攝護腺癌台中榮總

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