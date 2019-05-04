你愛的是手機還是家人？春河新作討論後賈伯斯年代

2019-05-04 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



你比較愛你的手機還是家人?春河劇團新作「當我們同在一起」，今起於台北城市舞台登場，之後全台巡迴演出。該劇由團長郎祖筠改編自己在公視人生劇展執導的同名作品，希望在社會普遍罹患手機依賴症的「後賈伯斯」年代，帶觀眾打破智慧手機冷漠人際重尋家庭溫暖。

「當我們同在一起」由譚艾珍、游安順、郎祖筠、侯彥西、吳心緹聯手演出。劇情敘述四口之家貌合神離，每天晚上，爸爸看電視、看電腦。媽媽看手機，看電腦。兩個小孩回房間，寫作業、看電腦。一家人雖在屋簷下確只能透過臉書、IG，直到有一天所有小事都碰撞在一起－職涯危機、離家出走、進了警察局、被學校記大過，引爆每個人不為人知的情緒。

郎祖筠表示，該劇靈感源於社工系教授鄭杰榆所輔導的家庭個案。那是一個普通的四口之家，但每個人一回家就看手機、平板，沒人講話，就像四個住在一起的陌生人，互相都有愛卻甚麼都說不出來。一場大大停電讓這家人在陽台乘涼，終於放下手機開始對話。

「現代父母把手機當成安撫小孩的工具，造成有的小孩對手機有分離恐懼症，彷彿最愛的是手機不是家人，」郎祖筠認為，這是現代社會家庭普遍發生的手機症候群，「沒有智慧手機之前，人際情感更緊密」。