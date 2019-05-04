慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



2019年泛太平洋國際幹細胞及癌症研究研討會今、明2日在花蓮慈濟醫院揭幕舉行。今年有來自美國、中國、香港、日本、越南等地的幹細胞研究領域的重量級大師齊聚，交流幹細胞研究現況、再生醫學轉譯，以及幹細胞及神經損傷的臨床試驗成果及發展趨勢。其中包含花蓮慈濟醫院與美國哈佛醫學院共同研究，將肥胖救星「棕色脂肪」用於糖尿病的治療可能性。

今年「第十二屆泛太平洋幹細胞及癌症研究研討會」會場簽約，花蓮慈濟醫院將聘請美國哈佛醫學院副教授曾玉華為諮詢輔導顧問，雙方將進行代謝症候群研究合作，希望讓代謝症候群患者得到更多的幫助。她已發表棕色脂肪相關研究超過30篇，包括Nature、Cell、Nat Med、J Clin Invest、PNAS等高點數期刊。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，曾玉華專精深色脂肪研究，哺乳類動物體內共有3種脂肪細胞，平時減肥抽脂的白色脂肪只能儲存熱量，米色脂肪可儲熱及產熱，棕色脂肪則是一種負責產熱、消耗能量維持體溫的脂肪。棕色脂肪活性越高，身體的代謝率就越好、體脂肪也就越低。

肥胖是目前全球共同面臨的重大健康議題，它與許多疾病密切相關，包括糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病、腦中風、脂肪肝、乳癌、大腸癌、肝癌等。如何增加成人體內棕色脂肪細胞的比例，是近年學界努力的目標。曾玉華副教授表示，棕色脂肪能快速燃燒葡萄糖和血液中游離脂肪酸，產熱而無副作用，因此被視為治療肥胖、糖尿病等代謝症候群的一個重要解方。

同時曾玉華目前嘗試以基因編輯技術，將一般人身上占比最高的白脂肪轉化為代謝能力較好的棕色脂肪，可大量消耗葡萄糖，未來有望應用於代謝疾病如糖尿病的治療。此外，她也提及，棕色脂肪是癌細胞不喜歡的脂肪，針對我國婦女癌症發生率第1位的乳癌，透過這次合作也希望找尋乳癌治療的新方向。