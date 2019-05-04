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慈濟醫、哈佛攜手 肥胖救星「棕色脂肪」變糖友新希望

2019-05-04 14:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

2019年泛太平洋國際幹細胞及癌症研究研討會今、明2日在花蓮慈濟醫院揭幕舉行。今年有來自美國、中國、香港、日本、越南等地的幹細胞研究領域的重量級大師齊聚，交流幹細胞研究現況、再生醫學轉譯，以及幹細胞及神經損傷的臨床試驗成果及發展趨勢。其中包含花蓮慈濟醫院與美國哈佛醫學院共同研究，將肥胖救星「棕色脂肪」用於糖尿病的治療可能性。

今年「第十二屆泛太平洋幹細胞及癌症研究研討會」會場簽約，花蓮慈濟醫院將聘請美國哈佛醫學院副教授曾玉華為諮詢輔導顧問，雙方將進行代謝症候群研究合作，希望讓代謝症候群患者得到更多的幫助。她已發表棕色脂肪相關研究超過30篇，包括Nature、Cell、Nat Med、J Clin Invest、PNAS等高點數期刊。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，曾玉華專精深色脂肪研究，哺乳類動物體內共有3種脂肪細胞，平時減肥抽脂的白色脂肪只能儲存熱量，米色脂肪可儲熱及產熱，棕色脂肪則是一種負責產熱、消耗能量維持體溫的脂肪。棕色脂肪活性越高，身體的代謝率就越好、體脂肪也就越低。

肥胖是目前全球共同面臨的重大健康議題，它與許多疾病密切相關，包括糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病、腦中風、脂肪肝、乳癌、大腸癌、肝癌等。如何增加成人體內棕色脂肪細胞的比例，是近年學界努力的目標。曾玉華副教授表示，棕色脂肪能快速燃燒葡萄糖和血液中游離脂肪酸，產熱而無副作用，因此被視為治療肥胖、糖尿病等代謝症候群的一個重要解方。

同時曾玉華目前嘗試以基因編輯技術，將一般人身上占比最高的白脂肪轉化為代謝能力較好的棕色脂肪，可大量消耗葡萄糖，未來有望應用於代謝疾病如糖尿病的治療。此外，她也提及，棕色脂肪是癌細胞不喜歡的脂肪，針對我國婦女癌症發生率第1位的乳癌，透過這次合作也希望找尋乳癌治療的新方向。

林欣榮表示，本次花蓮慈濟醫院與美國哈佛醫學院雙方將進行代謝症候群研究合作，這些細胞療法未來取得臨床試驗許可後，即可直接在慈濟醫院進行這些新療法第一次人體臨床試驗，對於現行療法無效、難以治療的患者，就可以用這些新方法，取得治療可能性。

花蓮慈濟醫院林欣榮院長(右三)與美國哈佛大學喬斯林糖尿病中心研究計畫主持人曾玉華...
花蓮慈濟醫院林欣榮院長(右三)與美國哈佛大學喬斯林糖尿病中心研究計畫主持人曾玉華副教授(左三)簽屬合作備忘錄，雙方將進行「代謝症候群研究合作」。圖／花蓮慈濟醫院提供
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專精棕色脂肪研究、美國哈佛大學喬斯林糖尿病中心的曾玉華副教授在這次「第十二屆泛太...
專精棕色脂肪研究、美國哈佛大學喬斯林糖尿病中心的曾玉華副教授在這次「第十二屆泛太平洋幹細胞及癌症研究研討會」中分享最新的棕色脂肪細胞研究成果。圖／花蓮慈濟醫院提供
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