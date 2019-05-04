懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



昨天天氣晴朗、雲層不多，忠孝東西路出現清楚的懸日美景，吸引大批民眾卡位搶拍照。中央氣象局預報，今天下午5點56分至6點16分在西門町峨嵋街也有機會拍到懸日，不過今天雲量比昨天多，看到的機率只有五至六成左右。好消息是明天水氣減少，有八至九成機率可以拍到跟昨天一樣「又圓又大」的懸日。

氣象局日前發布懸日預報，自4月29日到5月6日一連8天，在台北市忠孝東西路、峨眉街可看見懸日美景，但前幾天雲層太厚，「懸日」僅露出一抹紅光，讓追日粉絲失望落空，直到昨日傍晚懸日總算初登場，讓圍觀、拍照民眾大為讚嘆。

氣象局天文站主任鄭俊岳表示，由於在忠孝東西路上的仰角會愈來愈高，太陽亮度變亮、陽光也會變強，懸日恐不清晰，不利觀賞，今起觀看懸日最佳地點變成西門町峨嵋街。

今天峨嵋街觀測懸日時間預估為下午5點56分至6點16分，明天則是下午5點53分至6點13分。

氣象局預報員陳伊秀表示，能不能看到懸日要配合天氣狀況，昨天天氣狀況好，所以忠孝東西路出現很完整的懸日，但今天雲量較多，也許只能從雲層中看到透光畫面；不過只要底層的雲散掉，今天仍不排除有機會拍到懸日。氣象局預估，今天有五至六成機率可以拍到懸日，「要碰碰運氣」。