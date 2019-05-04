親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

越南移工為加班費爭議罷工 美堤食品同意發還4000萬

吳朱會落幕 朱立倫：讓國民黨黃金陣容轉成金牌聯盟

懸日美景今再降臨西門町 氣象局估六成機率看得到

2019-05-04 13:01聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

昨天天氣晴朗、雲層不多，忠孝東西路出現清楚的懸日美景，吸引大批民眾卡位搶拍照。中央氣象局預報，今天下午5點56分至6點16分在西門町峨嵋街也有機會拍到懸日，不過今天雲量比昨天多，看到的機率只有五至六成左右。好消息是明天水氣減少，有八至九成機率可以拍到跟昨天一樣「又圓又大」的懸日。

氣象局日前發布懸日預報，自4月29日到5月6日一連8天，在台北市忠孝東西路、峨眉街可看見懸日美景，但前幾天雲層太厚，「懸日」僅露出一抹紅光，讓追日粉絲失望落空，直到昨日傍晚懸日總算初登場，讓圍觀、拍照民眾大為讚嘆。

氣象局天文站主任鄭俊岳表示，由於在忠孝東西路上的仰角會愈來愈高，太陽亮度變亮、陽光也會變強，懸日恐不清晰，不利觀賞，今起觀看懸日最佳地點變成西門町峨嵋街。

今天峨嵋街觀測懸日時間預估為下午5點56分至6點16分，明天則是下午5點53分至6點13分。

氣象局預報員陳伊秀表示，能不能看到懸日要配合天氣狀況，昨天天氣狀況好，所以忠孝東西路出現很完整的懸日，但今天雲量較多，也許只能從雲層中看到透光畫面；不過只要底層的雲散掉，今天仍不排除有機會拍到懸日。氣象局預估，今天有五至六成機率可以拍到懸日，「要碰碰運氣」。

明天峨嵋街也有機會捕捉懸日美景，陳伊秀說，明天底層水氣將減少，拍到完美懸日的機率高達八至九成，提醒民眾把握時機。

昨天下午約5點40幾分，懸日在忠孝東西路初登場。圖／民眾提供
昨天下午約5點40幾分，懸日在忠孝東西路初登場。圖／民眾提供
分享

懸日氣象局預報

相關新聞

今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近

2019-05-04 09:34

看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開

2019-05-04 06:58

夫怨拿「月光寶盒悠遊卡」買東西好害羞 網怒批：炫耀文無誤

2019-05-04 11:55

五四運動百年 重要新書看這知

2019-05-04 12:00

影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58

西方文藝復興 源於1417年他找到這本世紀前奇書？

2019-05-04 11:47

解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭

2019-05-04 11:42

國際傳出隆乳隆出罕見淋巴癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 09:51

下周又要變天 把握周末好天氣

2019-05-04 07:38

吳德榮：梅雨季第二道鋒面下周到 注意劇烈天氣

2019-05-04 07:07

熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步

2019-05-04 06:57

今各地氣溫回升 午後有局部雷陣雨

2019-05-04 05:35

腿傷天天痛 她樂觀苦讀向上

2019-05-04 00:30

汽機車未禮讓視障者 最高罰7200元

2019-05-04 00:29

健康你我他／隨贈乾燥劑別丟 可放櫃子除濕

2019-05-04 00:03

台大退休 何弘能拚北醫大 下一個10年

2019-05-04 00:00

科普好健康／癌症新疫苗量身訂作 研發走向個人化

2019-05-03 23:57

沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人

2019-05-03 21:09

不讓座就沒家教？哲學妹甜笑溫柔轟大媽：行乞or搶劫

2019-05-03 20:00

懸日美景初登場！氣象局建議把握明後天到西門町觀賞

2019-05-03 19:34

影／當心探病變帶病！進出醫院洗手保健康

2019-05-03 19:09

建議再上訴「痛痛女孩」 國健署：尊重衛福部審議小組

2019-05-03 19:00

福和客運退出基北1550線 運能4家客運接手代駛

2019-05-03 17:38

抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

不怕禁用塑膠吸管 這款兩合一杯子喝珍奶沒問題

2019-05-03 15:15

金門航站「不清場」 維安漏洞難防

2019-05-03 14:26

美意變調 金門機場淪旅客大通鋪

2019-05-03 14:24

記憶衰退+多處疼痛 當心「纖維肌痛症」

2019-05-03 14:24

世衛研究證實：未喝母乳孩子未來易肥胖

2019-05-03 14:23

罷工投票未有完整規範 桃市勞動局發函勞動部

2019-05-03 14:23

走進原鄉當部落客 體驗狩獵樂趣

2019-05-03 14:15

青農有感！農委會與台糖簽訂新合作 釋放土地大利多

2019-05-03 14:13

美核准加熱式菸品上市 台待觀察

2019-05-03 14:08

全身疼痛總是忘東忘西 當心是「纖維肌痛症」惹禍

2019-05-03 13:50

拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

2019-05-03 13:24

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:59

【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43

2020台灣燈會 落腳花博后里園區

2019-05-03 12:18
看更多

熱門文章

吳德榮：梅雨季第二道鋒面下周到 注意劇烈天氣

2019-05-04 07:07

美意變調 金門機場淪旅客大通鋪

2019-05-03 14:24

勞動部擬下修月薪15萬主管納責任制 約3萬8千人受影響

2019-05-03 15:52

福和客運退出基北1550線 運能4家客運接手代駛

2019-05-03 17:38

懸日美景初登場！氣象局建議把握明後天到西門町觀賞

2019-05-03 19:34

可惡！媒體跟拍南安小熊野放 林務局擬開罰

2019-05-03 17:33

每日星座運勢／牡羊心情順暢事順意 人際關係和諧

2019-05-04 00:00

張軒睿認Selina是「理想型」！姊弟戀因代溝卡關 他說這句回應

2019-05-03 19:26

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

天氣轉好 氣象局：有機會看到懸日

2019-05-03 15:52

抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52

15萬月薪主管擬納責任制 勞團痛批此例一開後患無窮

2019-05-03 21:00

沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人

2019-05-03 21:09

小熊野放風波… 徐國勇再道歉 網友不埋單

2019-05-04 00:18

我們與「餓」的距離！應思悅的店「真身」藏酥香三明治

2019-05-03 19:30

石門巨大綠蠵龜死亡 海大教授：成龜死亡率低已查死因

2019-05-03 18:07

冷眼集／官員、媒體私心 毀掉完美野放苦心

2019-05-03 14:19

RAIN抵台機場時尚超「漂撇」 穿花襯衫搭Tiffany手鍊散發大叔味！

2019-05-03 14:57

媒體跟拍小熊野放踩紅線？ 林務局調查

2019-05-04 00:14

陸研究：以竹為主食的貓熊 更接近超級食肉動物

2019-05-03 16:26

全智賢代言包款形象圖簡直是「上班族穿搭日記」 還散發少女味

2019-05-03 13:12

9成人都做錯！因為妳愛做這6件事 難怪皮膚越保養卻「越爛」

2019-05-03 19:48

不怕禁用塑膠吸管 這款兩合一杯子喝珍奶沒問題

2019-05-03 15:15

看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開

2019-05-04 06:58

老天爺賞臉 懸日美景現身台北街頭

2019-05-03 19:27

青農有感！農委會與台糖簽訂新合作 釋放土地大利多

2019-05-03 14:13

下周又要變天 把握周末好天氣

2019-05-04 07:38

傳統瓦斯行大變身 可以喝咖啡、聽講座並帶瓦斯回家

2019-05-03 14:26

若瑟醫院成立產後護理之家 院長：我天天坐月子

2019-05-03 14:16

熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步

2019-05-04 06:57

改變生活模式、飲食調整 水腫竹科男甩掉20公斤

2019-05-03 13:11

勞動部下修門檻 月薪15萬主管 擬納責任制

2019-05-04 00:29

全身疼痛總是忘東忘西 當心是「纖維肌痛症」惹禍

2019-05-03 13:50

嘉市動物收容中心預計今年9月啟用 打造毛小孩友善城市

2019-05-03 14:25

台大退休 何弘能拚北醫大 下一個10年

2019-05-04 00:00

頂呱呱ｘ功夫茶首間複合概念店開幕 首三日買一送一

2019-05-03 18:03

黑熊野放風波 陳吉仲：可惜媒體搶獨家出現瑕疵

2019-05-03 14:24

香奈兒2020早春 走進巴黎火車站的魔幻旅程

2019-05-03 20:16

影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58

【晨光幫幫忙】劉昭儀、黃世澤／爸爸有點窮

2019-05-04 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top