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影／全台每年回收玩具超過7成塑膠製 恐成生態大隱憂

2019-05-04 11:58聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

台灣玩具圖書館協會與TOYOTA合作舉辦玩具復活節，今天巡迴到雲林縣鎮南國小，現場有100多件經過改造的二手玩具讓民眾體驗，吸引許多親子參加，協會統計，近三年全台回收超過100噸被丟棄的玩具，竟有超過7成是塑膠玩具，恐成環境隱憂。

由廢棄木頭打造的彈珠台、塑膠杯變身劍玉、連鎖速食店的塑膠公仔成了套圈圈遊戲，讓參加的親子玩到不想離開，這些都是許多民眾家中常見的玩具，經過巧思改造，馬上變身成全新的益智玩具。

台灣玩具圖書館協會網站指出，90%兒童玩具為塑料製成，平均使用壽命僅有6個月，有80%的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球生態大問題，協會組長方紹宇表示，光是近三年協會在全台回收的玩具就超過100噸，其中超過7成是塑膠玩具，是環境最大的隱憂。

方紹宇表示，近幾年協會透過玩具工作坊推廣改造玩具，也從國外購置或自製木頭玩具，希望民眾以木育玩具取代塑膠玩具，並舉辦玩具復活節活動推廣，讓大小朋友認識不同玩具，大人可重新找回童年的美好的回憶，小孩則藉由玩具重生及分享的概念，培養愛物惜物、創造與感恩的觀念，避免更多的塑膠玩具被隨意丟棄、氾濫成災。

雲林斗六二手玩具屋每年舉辦的玩具手作課程都場場爆滿，館長胥嘉芳表示，玩具屋計畫成立玩具工坊，讓更多被棄如敝屣的玩具能夠獲得重生，也教育小朋友與家長愛物、惜物，斗六市長林聖爵表示，玩具工坊可讓玩具再利用，並教育小朋友自製玩具，是很好的環保教育，他會全力支持。

台灣玩具圖書館協會與TOYOTA企業合作舉辦玩具復活節，今天巡迴到雲林縣鎮南國小...
台灣玩具圖書館協會與TOYOTA企業合作舉辦玩具復活節，今天巡迴到雲林縣鎮南國小，現場有100多件經過改造的二手玩具讓民眾體驗，吸引許多親子參加。記者陳雅玲／攝影
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台灣玩具圖書館協會與TOYOTA企業合作舉辦玩具復活節，今天巡迴到雲林縣鎮南國小...
台灣玩具圖書館協會與TOYOTA企業合作舉辦玩具復活節，今天巡迴到雲林縣鎮南國小，現場有100多件經過改造的二手玩具讓民眾體驗，吸引許多親子參加。記者陳雅玲／攝影
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台灣玩具圖書館協會與TOYOTA企業合作舉辦玩具復活節，今天巡迴到雲林縣鎮南國小，現場有100多件經過改造的二手玩具讓民眾體驗，吸引許多親子參加。記者陳雅玲／攝影
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