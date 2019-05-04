解放黑奴源於夜訪愛子墓？ 林肯在中陰說從頭

2019-05-04 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報「悅讀書房」每月出刊，今天「每月精選」介紹喬治‧桑德斯小說《林肯在中陰》（時報出版）。這是《時代雜誌》推崇為當代美國最偉大短篇小說家的喬治‧桑德斯首次嘗試長篇小說，一出手就驚豔文壇，奪得2017年英國曼布克獎。

全書設計奇詭動人，身為藏傳佛教徒的桑德斯，以美國總統林肯1862年2月一晚悲慟夜奔愛子威利墓地探望為基礎，連結佛教概念中肉身已死、尚未進入輪迴的「中陰」階段，從墓地眾多黑白男女老小皆有的上百個鬼魂之眼，建構出林肯與美國種族、階級、性別分級猶分明的年代，探問人間愛恨、生死之別、超脫與釋放。

眷戀父親來探而不願進入下一階段的小威利，因為各種原因仍駐留中陰界的眾鬼魂，產生了何種互動，影響彼此決定？林肯不自知的鬼魂經驗，又如何影響他解放黑奴？此書堪稱「奇中之奇，悲中之悲」，一定讓你震撼。

以下為摘文：

《林肯在中陰》。圖／時報文化提供 分享 facebook 外面，貓頭鷹啼。

我逐漸聞到我們衣服的味道：亞麻、汗、大麥。

林肯先生想著：

我想過再也不來了。

但是我來了。

最後一眼。

然後他蹲在養病箱前。

再看一眼他的小臉蛋。小手。它們都在。永遠會在。僅此而已。不再微笑。永遠。嘴巴緊抿。不像他睡眠模樣。（不）。他睡覺張著嘴，作夢時，臉上閃過許多表情。有時還會咕噥些傻話。

拉撒路如果為真，有何道理彼時狀況不能在此時此地重演？

真是奇景：林肯先生企圖讓孩子復活。他沉靜下來，敞開心迎向可能存在而他一無所知的未知力量，盼它能夠（並且）讓病體站起。

他自覺愚蠢，因為不信此事為真──

但是，宇宙浩瀚，無事不可能。

他低頭看孩子的病體，注視搭在手上的指頭，等待一絲動靜──

拜託拜託拜託。

沒有。

這是迷信。

不可能的。

（您請恢復正常神智吧。）

我錯在將他視為恆定穩固，可以永遠擁有。他從不是恆定、穩固之物，而是現刻存在卻恆動的一股能量。我深信如此。因為他出生時不是這樣，四歲時不是這樣，七歲時不是這樣，九歲時更是模樣完全不同。他分秒轉換，從來不是固定的。

他來自虛無，成形，被愛，注定回歸虛無。

只是沒想到會這麼快。

沒想到他會先我們而去。

兩個無常、稍縱即逝的存在相遇，發展出深刻感情。

兩股清煙彼此喜愛。

我誤以為他是恆定不變的，因此付出代價。

我非恆定，瑪麗也是，就連每一棟建築與紀念碑都不是恆定的。偉大的城市不恆定，廣大的世界不恆定。它們都會轉化，正在轉化，時刻如此。

（這樣我是否稍感安慰？）

沒。

（該走了。）

我過度沉浸於林肯先生的思緒，忘記目的。

現在想起來了。

我用力想，留下。您必須留下。讓曼德斯自己回去。現在，坐在地板上，舒舒服服，我們會敦促男孩進入您體內，焉知你們父子熱切渴望的重逢能產生什麼正面結果。

我努力擠出他留下的畫面：坐著；心滿意足；舒舒服服；因留下而獲心靈平靜，諸此等等。

林肯先生想，

該走了。

他微微起身，準備離去。