國際傳出隆乳隆出罕見淋巴癌 國內風險管理仍卡關

2019-05-04 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國際陸續傳出多例隆乳隆出罕見淋巴癌（ALCL）的爭議，美國食品及藥物管理局（FDA）2日發布聲明，表示將強化病例追蹤研究、產品後市場監測等，反觀我國的風險管理機制仍在建置中。衛福部食藥署日前表示將與健保署合作勾稽隆乳女性罹病情形，原本預計在4月底公布初步結果，但最終受限於病人隱私保護而卡關。

美國食品及藥物管理局（FDA）自2011年起提出相關警告，2日再發聲明，表示將提升對民眾與相關醫護人員的風險資訊告知，並強化病例追蹤研究以及產品的後市場監測。具體作為包括新修正業者提交不良反應通報的內容，與美國整形外科醫學會合作研究與隆乳有關的罕見淋巴癌病因與流行病學（PROFILE），並與美國整形外科基金會、乳房植入物製造業者合作開發乳房植入物註冊系統（NBIR），記錄患者隆乳手術的程序與結果，藉數據讓整形外科醫師比較執行情形，且強化產品的後市場監測。

台灣女人連線與立委林淑芬2月為此議題召開記者會，呼籲政府作足風險管理，並要求衛福部針對105年間因間變性大細胞淋巴癌（ALCL）就診的393名患者，回頭追蹤其中多少人做過隆乳手術。

衛福部食藥署醫粧組科長吳正寧表示，這393名癌症患者當中，篩去男性、過於年輕、病理分型無關的個案，最後剩下18人。但要進一步確認這18人是否曾經隆乳就有困難了，因為隆乳屬自費手術、健保署不會有患者資料，因此似乎得發函醫院調閱病歷，但此舉受限於《個人資料保護法》；若要更進一步探究他們罹癌是否真與隆乳有關，也受限於《人體研究法》，須經研究倫理審查委員會層層審查，短時間難以作到。因此，回溯追蹤工作面臨卡關，有待本月召集專家學者研議對策。

有沒有可能在確診罹癌的同時，就詢問與記錄病人的隆乳史，以利後續追蹤罹癌是否與隆乳有關？衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，這同樣可能受限於病人隱私保護，舉例來說，罹癌病人未必在同家醫院就醫隆乳、該家醫院未必有病歷資料；若病人在其他醫院自費隆乳，病人未必願意說，健保署也沒有資料。

在後市場監測方面，吳正寧說，國內共計發出八張乳房植入物許可證，每張許可證都核准有粗糙面的乳房植入物，也就是被認為與該罕見淋巴癌較有關的質地的產品。這些產品依藥事法須在新上市後監測三年，每半年提交國內的銷售情形與不良反應通報，安全監視期過後就可不用再作；目前接獲的不良反應通報多為矽膠破裂。

「台灣的後市場監測作得很不夠！」台灣女人連線秘書長陳書芳表示，首先，國內的監測仰賴業者自行提供的報告，業者沒有通報有人罹癌，未必代表國內真的沒有發生，而可能是國內對於這個疾病瞭解不多、並未想到隆乳與罹病之間的關聯。再者，國內針對高風險醫材並未「以人為中心」作管理，也就是並未登錄病人的基本資料、病史、後續併發症等，最新的《醫療器材管理法》草案僅管理到醫材從工廠到醫療院所的流向，這樣便無法累積充分資訊來落實把關產品的安全與有效性。