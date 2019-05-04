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今天不排除有陣雨 下周一鋒面逐漸接近

2019-05-04 09:34聯合報 記者董俞佳╱即時報導

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天台灣附近應該還是有水氣活動，各地天空雲量多，也不排除仍有陣雨的情況，但是相對於上周動輒出現強降雨的情況來說，還是相對較好，北方涼空氣逐漸減弱，各地低溫在22度左右，北部東北部高溫27-28度，中南部高溫29-31度，東南部高溫27-28度。

廖于霆表示，周日台灣附近持續受偏東風影響，伴隨著一些水氣活動，預估天氣跟周六差不多，大致上都是多雲天氣，局部地區有短暫陣雨，氣溫方面差不多，仍是中南部30度左右，其他地區27-29度。

廖于霆表示，預計下周一白天，隨著鋒面逐漸接近，台灣附近水氣更多，西半部開始有陣雨或局部雷雨出現，到了周一晚間鋒面影響，中部以北開始會有較持續的降雨發生，下周二則是全台都有較持續的降雨發生。

他說，這波鋒面影響時間大約是周一晚到周四，但是結構並不完整，且台灣並非總是在較強雨區內，因此較大降雨的時間並不太長，但整體來說天氣就是不穩定，隨時有降雨發生可能，如果下周有活動的話，一定要把下雨情況考慮進去。

他說，下周氣溫隨著降雨增多，北方有些微涼空氣南下，北部東北部高溫可能降到25-26度，低溫22度，其他各地則影響不大，低溫24-26度，高溫29-30度。

下周一白天，隨著鋒面逐漸接近，台灣附近水氣更多。本報資料照片
下周一白天，隨著鋒面逐漸接近，台灣附近水氣更多。本報資料照片
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