看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開

2019-05-04 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



晨光從窗戶灑進屋內，一覺起床伸懶腰迎接一日之際，轉動脖子突然感受到一陣劇烈疼痛，「完蛋，又落枕了。」這樣的經驗相信很多人都體驗過。到底哪些睡姿容易讓落枕找上門？醫師提醒，側睡不躺枕頭、睡覺不只躺枕頭還喜歡枕著棉被的人都要小心，另外，喜歡蜷曲成球狀睡覺者也要留心。

林口長庚醫院骨科部脊椎科主治醫師邱炳燁表示，落枕在西醫的正確名稱為「急性關節周圍炎」，與一般運動過度就會肌肉拉傷或發炎一樣，當不良睡覺姿勢，造成某邊肌肉平衡不協調，再加上睡覺時間長，肌肉張力較大那一側，過度使用進而導致肌肉發炎。典型症狀就是頸部有一個固定痛點，尤其在特定姿勢會特別痛，造成脖子無法正常側轉、前俯、後仰。

邱炳燁進一步說明，側睡不躺枕頭、睡覺不只躺枕頭還喜歡枕著棉被，這些睡眠習慣容易讓頭頸部忽高忽低，穩定度不夠，就容易拉傷頸部肌肉。喜歡蜷曲成球狀睡覺者，雖穩定度夠，但頭、頸至後背肌肉卻像一直保持緊拉狀態的橡皮筋，長時間沒放鬆，也可能造成頸部肌肉拉傷。

除不良睡姿，若整晚固定睡姿，一早翻身起床的動作也容易造成小面關節錯位或夾擠到韌帶，錯位或夾擠處壓迫周遭神經引起疼痛，這也是另一種引發落枕的原因。新光醫院復健科主治醫師謝霖芬指出，一般人晚上睡覺翻身次數約為四到六次，若因喝醉、過度疲累，睡得沉造成整夜沒有改變姿勢，就特別容易落枕。