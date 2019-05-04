熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步

2019-05-04 06:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



熱敷？冰敷？落枕到底該怎麼敷？國泰醫院物理治療師簡文仁提供一個方便記憶的小技巧，急性拉傷、扭傷要冰敷，慢性拉傷則建議採取熱敷，狹義的落枕通常比較少急性、多為慢性，因此搭配熱敷也是協助肌肉放鬆的方法之一，同時可以改善患部血液循環，落枕當下的處理很重要，一早起床發現有落枕跡象可馬上熱敷。

簡文仁也指出，落枕時冰敷也不是不行，但因低溫接觸皮膚容易使肌肉更緊崩，建議沒有明顯紅、腫、熱、痛，還是以熱敷為主，除非有時會出現「類落枕」，也就是廣義的落枕，有時候轉頭比較快，如從汽車前座突然轉頭至後座拿東西，不慎造成急性肌肉扭傷，就須以冰敷緩和患部。

不少人都好奇落枕多久才會好？會自然痊癒嗎？簡文仁回答，雖然落枕會自己復原，但大多數的人都不願意一直歪著頭，影響生活。除熱敷外，按摩可紓緩落枕的疼痛，簡文仁強調，紓緩落枕的疼痛最重要的是放鬆，其次是輕緩，不宜用力按摩，以免造成頸部肌肉二度傷害。