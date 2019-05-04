親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

熱敷還是冰敷？ 物理治療師教你對付落枕小撇步

2019-05-04 06:57聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

熱敷？冰敷？落枕到底該怎麼敷？國泰醫院物理治療師簡文仁提供一個方便記憶的小技巧，急性拉傷、扭傷要冰敷，慢性拉傷則建議採取熱敷，狹義的落枕通常比較少急性、多為慢性，因此搭配熱敷也是協助肌肉放鬆的方法之一，同時可以改善患部血液循環，落枕當下的處理很重要，一早起床發現有落枕跡象可馬上熱敷。

簡文仁也指出，落枕時冰敷也不是不行，但因低溫接觸皮膚容易使肌肉更緊崩，建議沒有明顯紅、腫、熱、痛，還是以熱敷為主，除非有時會出現「類落枕」，也就是廣義的落枕，有時候轉頭比較快，如從汽車前座突然轉頭至後座拿東西，不慎造成急性肌肉扭傷，就須以冰敷緩和患部。

不少人都好奇落枕多久才會好？會自然痊癒嗎？簡文仁回答，雖然落枕會自己復原，但大多數的人都不願意一直歪著頭，影響生活。除熱敷外，按摩可紓緩落枕的疼痛，簡文仁強調，紓緩落枕的疼痛最重要的是放鬆，其次是輕緩，不宜用力按摩，以免造成頸部肌肉二度傷害。

林口長庚醫院骨科部脊椎科主治醫師邱炳燁也進一步解釋，落枕通常是軟組織局部發炎，雖然患部範圍廣，但屬於較輕微受損，即使完全不給予治療，只需多休息、放鬆肌肉，約5至6天就會自然痊癒。民眾可以就近到診所就醫，由醫師給予肌肉鬆弛劑或止痛劑，可減少1至2天復原時間。

落枕，又稱失枕，常見20歲到4、50歲青壯年族群。臨床上多表現晨起後頸部疼痛，活...
落枕，又稱失枕，常見20歲到4、50歲青壯年族群。臨床上多表現晨起後頸部疼痛，活動受限，如點頭、轉頭時，會出現活動度受限或劇痛，甚至連吞嚥、說話等細微動作，都引發疼痛。本報資料照片
分享

按摩醫師低溫

相關新聞

汽機車未禮讓視障者 最高罰7200元

2019-05-04 00:29

腿傷天天痛 她樂觀苦讀向上

2019-05-04 00:30

看看自己中幾個 醫師心中容易落枕的NG睡姿大公開

2019-05-04 06:58

今各地氣溫回升 午後有局部雷陣雨

2019-05-04 05:35

健康你我他／隨贈乾燥劑別丟 可放櫃子除濕

2019-05-04 00:03

台大退休 何弘能拚北醫大 下一個10年

2019-05-04 00:00

科普好健康／癌症新疫苗量身訂作 研發走向個人化

2019-05-03 23:57

沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人

2019-05-03 21:09

不讓座就沒家教？哲學妹甜笑溫柔轟大媽：行乞or搶劫

2019-05-03 20:00

懸日美景初登場！氣象局建議把握明後天到西門町觀賞

2019-05-03 19:34

影／當心探病變帶病！進出醫院洗手保健康

2019-05-03 19:09

建議再上訴「痛痛女孩」 國健署：尊重衛福部審議小組

2019-05-03 19:00

福和客運退出基北1550線 運能4家客運接手代駛

2019-05-03 17:38

抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

不怕禁用塑膠吸管 這款兩合一杯子喝珍奶沒問題

2019-05-03 15:15

金門航站「不清場」 維安漏洞難防

2019-05-03 14:26

美意變調 金門機場淪旅客大通鋪

2019-05-03 14:24

記憶衰退+多處疼痛 當心「纖維肌痛症」

2019-05-03 14:24

世衛研究證實：未喝母乳孩子未來易肥胖

2019-05-03 14:23

罷工投票未有完整規範 桃市勞動局發函勞動部

2019-05-03 14:23

走進原鄉當部落客 體驗狩獵樂趣

2019-05-03 14:15

青農有感！農委會與台糖簽訂新合作 釋放土地大利多

2019-05-03 14:13

美核准加熱式菸品上市 台待觀察

2019-05-03 14:08

全身疼痛總是忘東忘西 當心是「纖維肌痛症」惹禍

2019-05-03 13:50

拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

2019-05-03 13:24

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:59

【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43

2020台灣燈會 落腳花博后里園區

2019-05-03 12:18

陳吉仲宣布成立農地租賃平台 盤整5千公頃農地出租

2019-05-03 12:05

影／衛福部審議小組建議 「痛痛女孩」敗訴案要上訴

2019-05-03 11:49

在曼谷有個漂亮的家 驚豔連連好旅宿

2019-05-03 11:48

長榮空服員工會控勞動局報告偏頗 桃市府前爆推擠

2019-05-03 11:47

把握好天氣！ 下周鋒面接近 將有局部較大雨勢

2019-05-03 11:43

汽油恐連8漲 下週估漲2角

2019-05-03 11:42

WHO大型研究：母乳喝太少 未來較易成胖胖兒

2019-05-03 11:41

部落觀光正夯 北車辦嘉年華原住民親自解說

2019-05-03 11:17

日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因

2019-05-03 11:04

影／汽車AEB列必備？立委邀龐德解說

2019-05-03 10:45
看更多

熱門文章

日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因

2019-05-03 11:04

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

媒體再報導小熊所在地 黑熊媽媽：嚴重抗議假新聞

2019-05-03 08:11

野放小熊獨家主播臉書被灌爆：錯了就是錯了

2019-05-03 09:29

被刻名字淡水龜陳屍海邊 動保所：活體刻字最高罰1.5萬

2019-05-03 08:55

周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近

2019-05-03 07:32

2020台灣燈會 落腳花博后里園區

2019-05-03 12:18

媒體跟拍南安小熊野放 徐國勇：過錯由我承擔

2019-05-03 11:05

美意變調 金門機場淪旅客大通鋪

2019-05-03 14:24

冷鋒過境的降雨已到尾聲 鄭明典：看圖就有感

2019-05-03 07:22

勞動部擬下修月薪15萬主管納責任制 約3萬8千人受影響

2019-05-03 15:52

【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43

可惡！媒體跟拍南安小熊野放 林務局擬開罰

2019-05-03 17:33

懸日美景初登場！氣象局建議把握明後天到西門町觀賞

2019-05-03 19:34

福和客運退出基北1550線 運能4家客運接手代駛

2019-05-03 17:38

跟拍野放小熊無人負責 媒體質疑「保護獨家做好做滿」

2019-05-03 11:11

呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」

2019-05-03 07:50

跟拍黑熊搶獨家 雪羊：人民在乎的不是道歉 是誰在說謊

2019-05-03 12:34

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

宋慧喬、蔡依林GIVENCHY撞衫 米蘭「jo芷若」躺著拍

2019-05-03 12:16

陳吉仲宣布成立農地租賃平台 盤整5千公頃農地出租

2019-05-03 12:05

抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52

天氣轉好 氣象局：有機會看到懸日

2019-05-03 15:52

15萬月薪主管擬納責任制 勞團痛批此例一開後患無窮

2019-05-03 21:00

不想再落枕 醫師教您如何挑枕頭

2019-05-03 07:26

每日星座運勢／牡羊心情順暢事順意 人際關係和諧

2019-05-04 00:00

沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人

2019-05-03 21:09

石門巨大綠蠵龜死亡 海大教授：成龜死亡率低已查死因

2019-05-03 18:07

氣象局：周末好天氣 出遊好時機　

2019-05-03 08:34

冷眼集／官員、媒體私心 毀掉完美野放苦心

2019-05-03 14:19

從箱子孔洞拍小黑熊是否開罰 林務局打算這樣做

2019-05-03 12:09

RAIN抵台機場時尚超「漂撇」 穿花襯衫搭Tiffany手鍊散發大叔味！

2019-05-03 14:57

陸研究：以竹為主食的貓熊 更接近超級食肉動物

2019-05-03 16:26

把握好天氣！ 下周鋒面接近 將有局部較大雨勢

2019-05-03 11:43

爸媽請注意這三點！別讓孩子帶著怨恨成為很獨立卻孤單的人...

2019-05-03 07:45

全智賢代言包款形象圖簡直是「上班族穿搭日記」 還散發少女味

2019-05-03 13:12

我們與「餓」的距離！應思悅的店「真身」藏酥香三明治

2019-05-03 19:30

9成人都做錯！因為妳愛做這6件事 難怪皮膚越保養卻「越爛」

2019-05-03 19:48

不怕禁用塑膠吸管 這款兩合一杯子喝珍奶沒問題

2019-05-03 15:15

超狂「孔雀香酥脆Ｘ鼎王麻辣鍋」 集5包條碼送一盤肉！

2019-05-03 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top