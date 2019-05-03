沒有馬上答應就是拒絕！學會5個「職場潛規則」 不當同事討厭的白目人

2019-05-03 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在職場上，做人比做事更重要，是個千古不變的「道理」，因此跟同事、長官們相處上，有些潛規則一定要注意，不然小心被當成同事眼中的白目人啊！

以下是5個職場潛規則，快來看看自己犯了幾項錯誤，難怪人緣不太好。

一、沒有馬上答應，就是拒絕

當有事情要請求同事、長官幫忙時，如果對方沒有第一時間「爽快答應」，其實就是拒絕你了，當然可能再說服一下，對方可能會同意，但其實那也只是對方的妥協或是無奈答應。所以如果沒有第一時間說YES，那就不要逼迫對方要答應了。

二、不要把「我朋友⋯⋯」掛嘴邊

跟同事聊天時，有一種人，常會說「我朋友怎樣怎樣」，敘述有個很厲害的朋友，或是自己朋友獲得很好的成就，這真的超白目，因為厲害的是你朋友，不是你，說出來只會讓人覺得你很討厭。

三、不求回報的付出，會被當成理所當然

有些人，想要自己在職場上的人際關係良好，對於同事的請求，長官的交辦，一律來者不拒，馬上說好，而且不求回報，但其實這樣久了，會被當成理所當然的付出，根本沒有人會在乎你，所以該說不，就要說。

四、再討厭的人，都有存在價值

職場上，一定會遇到自己討厭的人，但還是要注意，不要打壞關係，因為再怎麼討厭的人，某一天，他可能有些存在價值，是自己需要的，所以千萬不要忽略他們啊！

五、不要太認真，認真就輸了