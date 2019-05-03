親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

五四運動在台灣：戰後國語運動的實踐

懸日美景初登場！氣象局：6日前有機會在這位置看到

新北護理傑出獎 侯友宜表揚45名南丁格爾

2019-05-03 19:32中央社 新北3日電

新北市昨辦第7屆護理傑出獎頒獎，新北市長侯友宜（左）親自頒獎。輔仁大學副教授陳金...
新北市昨辦第7屆護理傑出獎頒獎，新北市長侯友宜（左）親自頒獎。輔仁大學副教授陳金彌（右）獲特殊貢獻獎，她投入協助癌症兒童及青少年發展復原力。記者魏翊庭／攝影
分享
在教育界24年的輔仁大學護理系副教授陳金彌，感於癌童與家屬的生活適應挑戰，更勝於疾病治療，因此研究照顧癌童技巧，今天獲特殊貢獻獎，與44名護理傑出獎護理師共享榮耀。

新北市第7屆「護理傑出獎」表揚，今天下午在市府大禮堂舉行，市長侯友宜頒獎發護理貢獻獎、教研貢獻獎，及特殊貢獻獎3大項獎，共45人得獎。

獲特殊貢獻獎的陳金彌在大學剛畢業臨床時，常面對無助的病童母親問說，「孩子都按時化療，為何還會復發？」也有存活者問說，「你們當初為什麼要救我？」讓她體會疾病背後深刻的痛苦。

為找到癌童與青少年緩解苦痛的方法，陳金彌進修碩士與博士，透過系列的質性與量性研究，瞭解腦瘤病童母親的照護經驗、癌症青少年與青年的生活經驗，確認癌症青少年的「復原力」能增進生活適應。

致力於罹癌病童心理支持的陳金彌，陸續發表中、英文專書與期刊及研討會，並義務到學校辦理腦瘤病童衛教，除分享照顧癌童理念與技巧，也擔任關懷腦瘤兒童協會秘書長，將病童勇敢抗癌的故事，融合在教學研究與服務。

獲頒「護理貢獻獎」的八里療養院精神護理之家護理長洪綺梅，以多樣化新奇有趣的照護活動，幫精神病人減緩退化，也帶領團隊設計「去機構化」，營造多元創意的治療環境，創造50名男病人連續3年全數返家過年的紀錄。

石碇衛生所附設居家護理所護理長葉菁菁也獲得護理貢獻獎，交通不便的偏鄉，人口不是年長就是年幼，衛生所是僅有醫療資源，復健環境不利於老人。她推動在烏塗活動中心成立長照分站，結合醫療、復健、長者共餐、家長喘息的整合式服務據點，甚至接下安寧服務個案。

獲頒「教研貢獻獎」的亞東醫院護理師張惠禎，體會臨床實證護理可以說服病人、照顧病人，甚至醫病共享，主動完成「護理實證種子訓練」，目前將專注研究癌症病人的心理社會變化。

另一名「教研貢獻獎」的台北慈濟醫院護理長陳依琳，在兒科病房服務，經常照顧癌童，守護與生命搏鬥的勇敢小戰士。她接任血液腫瘤科病房護理長後，協助醫院開設骨髓移植病房，制訂病房標準規範，培育專科護理照護人才，讓更多癌症病患重燃生命的希望。

侯友宜以自己在擔任警察第一線工作20多年經驗表示，在後勤資源不足下，責任與壓力重大，上級長官如果沒有同理心，第一線會更辛苦。若人生可選擇，他寧願回到第一線而非領導階層，因為可以獲得更高的成就感。

新北市昨辦第7屆護理傑出獎頒獎，新北市長侯友宜（左）親自頒獎。輔仁大學副教授陳金...
新北市昨辦第7屆護理傑出獎頒獎，新北市長侯友宜（左）親自頒獎。輔仁大學副教授陳金彌（右）獲特殊貢獻獎，她投入協助癌症兒童及青少年發展復原力。記者魏翊庭／攝影
分享

癌症侯友宜

相關新聞

建議再上訴「痛痛女孩」 國健署：尊重衛福部審議小組

2019-05-03 19:00

福和客運退出基北1550線 運能4家客運接手代駛

2019-05-03 17:38

抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52

不讓座就沒家教？哲學妹甜笑溫柔轟大媽：行乞or搶劫

2019-05-03 20:00

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

影／當心探病變帶病！進出醫院洗手保健康

2019-05-03 19:09

不怕禁用塑膠吸管 這款兩合一杯子喝珍奶沒問題

2019-05-03 15:15

金門航站「不清場」 維安漏洞難防

2019-05-03 14:26

美意變調 金門機場淪旅客大通鋪

2019-05-03 14:24

記憶衰退+多處疼痛 當心「纖維肌痛症」

2019-05-03 14:24

世衛研究證實：未喝母乳孩子未來易肥胖

2019-05-03 14:23

罷工投票未有完整規範 桃市勞動局發函勞動部

2019-05-03 14:23

走進原鄉當部落客 體驗狩獵樂趣

2019-05-03 14:15

青農有感！農委會與台糖簽訂新合作 釋放土地大利多

2019-05-03 14:13

美核准加熱式菸品上市 台待觀察

2019-05-03 14:08

全身疼痛總是忘東忘西 當心是「纖維肌痛症」惹禍

2019-05-03 13:50

拒絕被社群媒體控制 10招教你辨別假訊息、爛新聞

2019-05-03 13:24

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:59

【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43

2020台灣燈會 落腳花博后里園區

2019-05-03 12:18

陳吉仲宣布成立農地租賃平台 盤整5千公頃農地出租

2019-05-03 12:05

影／衛福部審議小組建議 「痛痛女孩」敗訴案要上訴

2019-05-03 11:49

在曼谷有個漂亮的家 驚豔連連好旅宿

2019-05-03 11:48

長榮空服員工會控勞動局報告偏頗 桃市府前爆推擠

2019-05-03 11:47

把握好天氣！ 下周鋒面接近 將有局部較大雨勢

2019-05-03 11:43

汽油恐連8漲 下週估漲2角

2019-05-03 11:42

WHO大型研究：母乳喝太少 未來較易成胖胖兒

2019-05-03 11:41

部落觀光正夯 北車辦嘉年華原住民親自解說

2019-05-03 11:17

日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因

2019-05-03 11:04

影／汽車AEB列必備？立委邀龐德解說

2019-05-03 10:45

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:54

氣象局：周末好天氣 出遊好時機　

2019-05-03 08:34

周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近

2019-05-03 07:32

不想再落枕 醫師教您如何挑枕頭

2019-05-03 07:26

台灣東部海域規模4.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-05-03 06:49

中部以南今位於下風處 易累積汙染物

2019-05-03 05:47

賣場減塑救地球 開發替代用品

2019-05-03 01:01

過勞預防指引修正 腦心血管病史、藥物治療列高風險

2019-05-03 01:01

揭弊者保護法草案 政院通過

2019-05-03 01:01
看更多

熱門文章

日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因

2019-05-03 11:04

媒體拍攝南安小黑熊野放 徐國勇：我們錯了！

2019-05-02 22:56

淡水龜放生大海變放死 龜殼刻「謝許素X」網友喊肉搜

2019-05-02 23:23

媒體再報導小熊所在地 黑熊媽媽：嚴重抗議假新聞

2019-05-03 08:11

野放小熊獨家主播臉書被灌爆：錯了就是錯了

2019-05-03 09:29

小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？

2019-05-03 08:59

媒體跟拍小熊野放 挨批「8個月守護被4分鐘獨家搞砸」

2019-05-02 21:25

被刻名字淡水龜陳屍海邊 動保所：活體刻字最高罰1.5萬

2019-05-03 08:55

媒體跟拍小熊野放 林務局：前一天已明確婉拒

2019-05-02 21:18

周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近

2019-05-03 07:32

媒體跟拍南安小熊野放 徐國勇：過錯由我承擔

2019-05-03 11:05

冷鋒過境的降雨已到尾聲 鄭明典：看圖就有感

2019-05-03 07:22

勞動部擬下修月薪15萬主管納責任制 約3萬8千人受影響

2019-05-03 15:52

「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」

2019-05-02 23:27

【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43

呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」

2019-05-03 07:50

電視台跟拍小熊風波 黑熊媽媽晚間報平安

2019-05-02 21:54

跟拍黑熊搶獨家 雪羊：人民在乎的不是道歉 是誰在說謊

2019-05-03 12:34

跟拍野放小熊無人負責 媒體質疑「保護獨家做好做滿」

2019-05-03 11:11

「妹仔」回歸山林跑1K 黑熊媽媽黃美秀PO臉書祝福

2019-05-02 22:34

澳洲公路上發現三眼蛇 畸形進食困難亡

2019-05-02 21:32

陳吉仲宣布成立農地租賃平台 盤整5千公頃農地出租

2019-05-03 12:05

每日星座運勢／金牛善解人意受歡迎 發現理想情人

2019-05-03 00:00

美意變調 金門機場淪旅客大通鋪

2019-05-03 14:24

可惡！媒體跟拍南安小熊野放 林務局擬開罰

2019-05-03 17:33

宋慧喬、蔡依林GIVENCHY撞衫 米蘭「jo芷若」躺著拍

2019-05-03 12:16

省下2,000泰銖！ 泰國官方宣布：免簽證方案延長六個月

2019-05-03 16:31

不想再落枕 醫師教您如何挑枕頭

2019-05-03 07:26

黑鮪魚握壽司才80元！藏壽司7款「母親節限定壽司」　一次吃干貝＋鮭魚＋大蝦

2019-05-03 00:34

【夫妻之間】黃春菊／國標舞與太極拳

2019-05-03 06:00

台灣東部海域規模4.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-05-03 06:49

南安小熊野放媒體上專機挨批 陳雅琳臉書致歉

2019-05-02 21:54

氣象局：周末好天氣 出遊好時機　

2019-05-03 08:34

天氣轉好 氣象局：有機會看到懸日

2019-05-03 15:52

【心情點滴】蔡宛芳／變賣鑽石記

2019-05-03 06:00

黑鷹變黑熊 小熊野放空勤林務局溝通有誤差

2019-05-02 22:27

抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52

陸研究：以竹為主食的貓熊 更接近超級食肉動物

2019-05-03 16:26

爸媽請注意這三點！別讓孩子帶著怨恨成為很獨立卻孤單的人...

2019-05-03 07:45

從箱子孔洞拍小黑熊是否開罰 林務局打算這樣做

2019-05-03 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top