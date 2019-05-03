新北護理傑出獎 侯友宜表揚45名南丁格爾

2019-05-03 19:32 中央社 新北3日電



新北市昨辦第7屆護理傑出獎頒獎，新北市長侯友宜（左）親自頒獎。輔仁大學副教授陳金彌（右）獲特殊貢獻獎，她投入協助癌症兒童及青少年發展復原力。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 在教育界24年的輔仁大學護理系副教授陳金彌，感於癌童與家屬的生活適應挑戰，更勝於疾病治療，因此研究照顧癌童技巧，今天獲特殊貢獻獎，與44名護理傑出獎護理師共享榮耀。

新北市第7屆「護理傑出獎」表揚，今天下午在市府大禮堂舉行，市長侯友宜頒獎發護理貢獻獎、教研貢獻獎，及特殊貢獻獎3大項獎，共45人得獎。

獲特殊貢獻獎的陳金彌在大學剛畢業臨床時，常面對無助的病童母親問說，「孩子都按時化療，為何還會復發？」也有存活者問說，「你們當初為什麼要救我？」讓她體會疾病背後深刻的痛苦。

為找到癌童與青少年緩解苦痛的方法，陳金彌進修碩士與博士，透過系列的質性與量性研究，瞭解腦瘤病童母親的照護經驗、癌症青少年與青年的生活經驗，確認癌症青少年的「復原力」能增進生活適應。

致力於罹癌病童心理支持的陳金彌，陸續發表中、英文專書與期刊及研討會，並義務到學校辦理腦瘤病童衛教，除分享照顧癌童理念與技巧，也擔任關懷腦瘤兒童協會秘書長，將病童勇敢抗癌的故事，融合在教學研究與服務。

獲頒「護理貢獻獎」的八里療養院精神護理之家護理長洪綺梅，以多樣化新奇有趣的照護活動，幫精神病人減緩退化，也帶領團隊設計「去機構化」，營造多元創意的治療環境，創造50名男病人連續3年全數返家過年的紀錄。

石碇衛生所附設居家護理所護理長葉菁菁也獲得護理貢獻獎，交通不便的偏鄉，人口不是年長就是年幼，衛生所是僅有醫療資源，復健環境不利於老人。她推動在烏塗活動中心成立長照分站，結合醫療、復健、長者共餐、家長喘息的整合式服務據點，甚至接下安寧服務個案。

獲頒「教研貢獻獎」的亞東醫院護理師張惠禎，體會臨床實證護理可以說服病人、照顧病人，甚至醫病共享，主動完成「護理實證種子訓練」，目前將專注研究癌症病人的心理社會變化。

另一名「教研貢獻獎」的台北慈濟醫院護理長陳依琳，在兒科病房服務，經常照顧癌童，守護與生命搏鬥的勇敢小戰士。她接任血液腫瘤科病房護理長後，協助醫院開設骨髓移植病房，制訂病房標準規範，培育專科護理照護人才，讓更多癌症病患重燃生命的希望。

侯友宜以自己在擔任警察第一線工作20多年經驗表示，在後勤資源不足下，責任與壓力重大，上級長官如果沒有同理心，第一線會更辛苦。若人生可選擇，他寧願回到第一線而非領導階層，因為可以獲得更高的成就感。