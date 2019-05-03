建議再上訴「痛痛女孩」 國健署：尊重衛福部審議小組

2019-05-03 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疑因HPV疫苗不良反應而向衛福部求償的「痛痛女孩」日前法院判定勝訴，衛福部預防接種受害救濟審議小組昨下午召開會議，決議建議衛福部再上訴。衛福部最晚需於14日確定是否再上訴，對此，主管HPV二價疫苗的國健署表示，尊重衛福部審議小組決議。

日前行政法院判決，北部女學生Bella於2016年9月30日接種公費疫苗後，開始全身各處疼痛，符合預防接種救濟辦法所定「與預防接種關聯性無法排除」要件，有權請求被告作成給付預防接種受害補償。衛福部4月25日收到判決書全文，須於20日內研議決定是否上訴。審議小組召開臨時會議，認為法院直接介入醫學專業判斷領域，可能誤導民眾，建議再上訴。

除審議小組決議，也會參考主管HPV二價疫苗的國健署意見，再一併上呈衛福部。目前國健署已將意見回覆作為幕僚作業單位的疾管署，希望該案以尊重衛福部審議小組決議為原則。此外，國健署也持續掌握HPV疫苗不良反應通報個案，保障每一名接種公費HPV疫苗的女學生。

國健署自2018年12月25日全面補助107學年度10萬名國一女生免費接種二價HPV疫苗，國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，國健署有完善不良反應通報系統，除經由校方透過衛生局所通報，也設有24小時專線，接獲通報後，會進一步由地方衛生局繼續追蹤個案就醫及症狀是否改善，並追蹤至個案康復為止。