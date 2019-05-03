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中國百花獎得主陳致杰 台灣首場銀壺藝術創作展五月登場

2019-05-03 17:46聯合新聞網 台北訊

「銀光 陳致杰銀壺創作展」在梅門防空洞藝廊盛大展出。
「銀光 陳致杰銀壺創作展」在梅門防空洞藝廊盛大展出。
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由梅門德藝文創(百工百藝)及梅門餐飲聯盟主辦，莫里森工藝有限公司協辦，「銀光 陳致杰銀壺創作展」於108年4月30日至6月2日為期一個多月，在梅門防空洞藝廊盛大展出。

本次個展是中國工藝美術百花獎金獎得主陳致杰，首次在台灣舉行的個人銀壺藝術創作展，展出作品高達五十餘件，包括大陸已得獎作品「壺中日月長」、「將相本無種」、「熙熙融融」全手工銀壺套組。從陳致杰早期創作孤品，至近期咖啡銀壺等作品均有展出，展出數量與規模為亞洲之最。本次展覽採免費入場，可以讓藏家與藝術愛好者對於銀壺藝術得以初窺堂奧。

陳致杰於1960年出生於台灣永和，從事紫砂古今名壺藝術鑑賞交流超過三十年。早年蒐集日本銀壺及中國宜興紫砂名壺逾千餘件，喜愛並鑽研珠寶金工技術與紫砂茶壺工藝，強學博記其造型差異、實用功能、實作工序與圖飾製作、精細表裡處理、藝術表現、特殊工藝技法等，陳致杰亟思以”銀”為基本媒材，設計並創作出獨樹一幟，融合藝術美感、精準細緻工藝並兼具實用功能的茶壺，創作至今更有二十多項多國專利與通過SGS國際權威檢驗，陳致杰期待台灣品牌、特色與工藝水準邁出國際。

銀材質自古以來，就有驗毒與軟化水質的特點，高溫釋放出的銀離子在許多科學數據驗證下，對人體有莫大好處。陳致杰突破傳統紫砂壺造型，運用在銀壺創作上，不僅在泡茶食用上，茶湯口感更佳，兼具藝術觀賞價值。同時在金屬導熱上的不易拿取上，陳致杰也開發出了獨特斷熱技術及專利洩壓技術，讓近年來流行的乾泡式茶席得以實現。

梅門防空洞藝廊由國內知名平甩功李鳳山師父引領，帶領梅門義工隊，數十年來不斷落實公益，無論老幼病獄和各單位族群，因習得平甩功，身心靈得以完整重生。為了打造至誠至淨、藝術生活世內桃源，讓現代人有一個修養身心靈的去處，梅門防空洞藝廊孕育而生。

為籌備本次展出，梅門防空洞藝廊特別安排於5月4日(星期六)下午14點舉辦開幕茶會，屆時除陳致杰現場闡述個人創作理念與銀壺藝術作品內涵外，資深藝人張佩華及多位藝文界和媒體界知名人士將親自到場或賀詞電文。現場將提供藝術愛好者隨喜購買「陳致杰銀壺作品集」，展期間的作品集收入，將全數捐贈給梅門基金會來長期投入公益志業，讓藏家與藝術愛好者對於國際銀壺藝術能有更進一步認識。

中國工藝美術百花獎金獎得主陳致杰。
中國工藝美術百花獎金獎得主陳致杰。
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陳致杰小檔案

現任：莫里森工藝有限公司負責人；坤德居茶行負責人

獲獎紀錄：

2016年 中國工藝美術百花獎(莆田) 金獎
　(作品：「壺中日月長」 全手工銀壺套組)

2017年 中國工藝美術大師(上海)精品展 金獎
　(作品：「將相本無種」 全手工銀壺五件套組)

2017年 第十屆海峽兩岸(廈門)文化博覽會海峽工藝精品獎 金獎
　(作品：「熙熙融融」 全手工銀壺九件套作品)

展覽地點：梅門防空洞藝廊(台北市延平南路87號B1)

參觀時間：上午11:30至晚間22:00(周一休館)

上海

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