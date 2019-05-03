總統故鄉愛文芒果產量暴跌 農委會：全鄉符合天災救助

2019-05-03 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋山鄉是愛文芒果重要產區，果農今年卻是兩樣情，南端總統蔡英文故鄉的楓港地區，年初受高溫的南風吹撫，導致「酥花」無法結果，產量大跌八成，果農看到北端產區僅小跌一成，心情更鬰悶；立委莊瑞雄向農委會爭取農業天然災害救助，農委會昨公告枋山鄉為愛文芒果為農業天然災害救助地區，受損面積達2成以上，每公頃補助9萬元，申請至本月13日止。

屏東縣政府農業處說，屏東種植愛文芒果約3500公頃，今年2、3月間受到高溫南風吹撫影響，部分地區出現「酥花」現象，暖冬導致芒果生理期大亂，以枋山鄉南端的楓港地區最嚴重；立委莊瑞雄上月2次邀農糧署及農改場專家前往會勘，他說，楓港受暖冬影響，160公頃愛文芒果園，逾半連花都沒開，整株芒果綠油油，沒半顆芒果，反觀地理位置較偏北的加祿村卻盛產。

楓港陳姓果農說，芒果開花時理想溫度約20度上下，溫度太高或太低都可能導致「空包彈」，今年碰上暖冬又有高達30度的南風吹襲，芒果花耐不住高溫而反黑「酥花」，衝擊結果率，產量估計大跌八成，果農投入的心血幾乎泡湯，看到北端產區的果園受影響輕微，別人忙著採收，自己卻沒得收，心情鬰悶到極點，還好爭取到現金救助，每公頃補助9萬元雖無法回本，也「不無小補」。