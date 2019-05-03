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抽血不能驗大腸癌 國健署提供敏感度8成的免費檢驗

2019-05-03 16:52聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

十大癌症大腸癌蟬聯首位11年，每年約1萬5千人罹癌，5700人因此死亡。越來越多民眾願意花錢、花時間做大腸癌篩檢，但有些民眾會選擇去做抽血驗癌胚抗原（CEA），又稱腫瘤標記來診斷是否有大腸癌。國健署澄清，事實上CEA並不是用來「早期診斷」癌症的工具，而是作為追蹤癌症治療效果的參考指標，指數正常不代表沒事，不正常也不一定就是有癌症。

如果抽血無法驗大腸癌，那要如何篩檢大腸癌呢？國健署於「保健闢謠」專區「抽血可以檢驗大腸癌嗎？」指出，我國目前大腸癌篩檢使用免疫法糞便潛血檢查，對下消化道出血的敏感度高達8成，由於大腸癌的腫瘤或瘜肉會受到糞便摩擦而流血，血液因而附著在糞便表面排出。

國健署也提醒，若篩檢結果為陽性異常，後續就要到醫療院所做大腸鏡的檢查。根據癌症篩檢資料庫顯示，糞便潛血篩檢結果陽性異常民眾做後續確診，每2人就有1人是瘜肉、每22人就有1人是大腸癌，所以透過糞便潛血檢查能早期發現大腸癌或瘜肉個案。

另外，國健署與台灣大學公衛學院研究團隊合作，針對50至69歲接受免疫法糞便潛血檢查民眾進行10年追蹤，比較篩檢組及未篩檢組死於大腸癌的風險，結果顯示：定期接受兩年一次的大腸癌篩檢，可降低44％的死亡風險。

國民健康署提供50-74歲的民眾每2年1次免費大腸癌篩檢，免疫法糞便潛血檢查為非侵入式檢查，也不易受到食物成分影響，採便前不須限制飲食或使用灌腸，國健署強調，免疫法糞便潛血檢查篩檢方式簡單，民眾不要用抽血檢驗大腸癌。

民眾只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入專屬的套管後，再送至符...
民眾只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入專屬的套管後，再送至符合健保特約的醫療院所，就可進行糞便潛血檢查。記者陳婕翎／攝影
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大腸癌癌症國健署

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