統測英文最後衝刺！單字和閱讀測驗是得分關鍵

2019-05-03 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



四技二專統一入學測驗4日登場，依照公布內容，今年統測英文試題架構維持「字彙題」、「對話題」、「綜合測驗」、「閱讀測驗」與「非選擇題」，相對配分亦無更動。三重商工英文老師陳涵瑋說，請全力衝刺「字彙」與「閱讀」，這是獲得統測英文高分的最大二關鍵。

陳涵瑋建議考生，字彙重要的是顧好基本盤3500至4500字，不要硬背冷門艱深的單字。

陳涵瑋說，字彙量多寡，決定了在「字彙題」選擇的正確度、「綜合測驗」前後文脈絡與篇章的理解、「閱讀測驗」推敲文章主旨、細節與字詞指涉的使用理解，也和「非選擇題」中的填空與翻譯題高度相關。上述四大題占了8成分數，因此把字彙顧好很重要。

陳涵瑋建議，多運用關鍵字詞搭配、刪去法與熟悉字首字尾拆解法，是解題致勝不二法則。

因應高中職未來課綱方向，松山家商英文老師鄭瑞芝分析，108年統測英文科素養考題比重將提升，預估圖表題數再增加，閱讀測驗的文章長度也將增長，但文法句型題會減少。她表示，好的閱讀基本功將是應考利器。

鄭瑞芝表示，今年統測的圖表題會再增加，且將融入更多生活中的圖表，例如訂房、訂機票，或是天氣預報。這類圖文兼具的題型較易答題，考生應注意題目內容，看清楚再回答，以免失分。相對來說，傳統的文法句型題則因和生活關聯較弱，鄭瑞芝預估題數將減少。

鄭瑞芝也說，今年統測閱讀測驗的文章篇幅會增長，但用字不會變難，題材也會更生活化。例如環保、汙染，或是中外節慶，都是考試常見的生活題材。鄭瑞芝建議考生考前應廣泛閱讀，培養掌握文章架構，並從長篇文章裡找答案的能力。

就整體考試方向而言，鄭瑞芝表示，考生搜尋資訊的能力將變重要。例如考卷列出一大幅菜單，但題目只問：「素食者要點幾號餐？」從菜單中找出關鍵字、掌握特定資訊，才是答對題目的關鍵。鄭瑞芝也說，未來的題目將更靈活，考生必須活用學習策略，理解長篇文章的文意，懂得從中截取重點，才能應付型態多變的考題。