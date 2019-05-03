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疼痛疲倦忘東忘西 當心纖維肌痛症上身

2019-05-03 16:22中央社 台北3日電

壓力太大恐影響大腦運作。醫師表示，長期處於壓力大的環境，會使大腦變得敏感、壓力荷爾蒙失調，一旦出現疼痛、疲倦、忘東忘西等症狀，恐是纖維肌痛症上身，建議多運動紓壓。

台北榮民總醫院神經內科醫師林儀儒、王培寧、陳韋達今天在台灣神經學學會年度學術研討會中發表最新研究成果，發現纖維肌痛症患者不僅容易有健忘、分心、執行能力衰退等認知功能受損狀況，這些症狀可能和壓力荷爾蒙失調有關。

陳韋達表示，纖維肌痛症是種神祕的疾病，盛行率約2%，好發於中年女性，患者由於壓力太大，影響到大腦敏感度及運作，明明所有檢查數值都正常，卻出現全身痠痛、疼痛、倦怠、睡不飽，以及憂鬱、記憶力退化等認知功能症狀。

研究團隊耗時2年針對60名纖維肌痛症患者進行研究，患者平均42歲，隨後蒐集患者剛睡醒、睡醒半小時、下午3時和睡前的口水，並檢測壓力荷爾蒙，發現纖維肌痛症患者的壓力荷爾蒙比常人還要低，尤其在睡醒半小時，正是準備上班的時候，壓力荷爾蒙也無法有效提高。

研究發現，壓力荷爾蒙愈低的患者，短期記憶愈差，倦怠、睡眠品質差、注意力不集中等情形也愈嚴重。

陳韋達指出，臨床觀察發現，纖維肌痛症可能和自體免疫疾病、過敏有關，患者一開始會先出現疼痛症狀，從一個部位慢慢蔓延至其他部位，肩頸、小腿、腰臀、背部、手臂是患者最常見的疼痛部位，往往一拖就是好幾年，隨後開始出現記憶力差、倦怠、失眠、注意力不集中等症狀。

他表示，過去曾收治一名40歲女性患者，剛出社會時從事壓力相當大的廣告業，一次小車禍後開始時不時腰痛，後來連大腿、背部都痛，多次求診都不見好轉，隨年紀漸長，經常開冰箱忘了要拿什麼，情緒低落、工作沒效率，還以為是生小孩以後變笨，直到求診神經內科才知道罹患纖維肌痛症。

這名患者以神經穩定劑治療並養成運動習慣，情況漸漸好轉，後來甚至考上健身教練。

陳韋達強調，纖維肌痛症是有藥可治的，也建議民眾疼痛3個月以上沒好，並且出現精神不集中、失眠、倦怠等症狀，可以先做伸展、心肺和阻抗運動來紓緩壓力，若沒有改善則建議到神經內科求診。

患者失眠

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