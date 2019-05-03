不怕禁用塑膠吸管 這款兩合一杯子喝珍奶沒問題

2019-05-03 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



環保署「塑膠吸管限用」政策預計今年7月上路，四大類場所禁止提供內用吸管。順利環保潮流，義守大學EMBA研究所學生劉良成研發「具吸管功能之容器」，杯子與吸管結合成一體，即使喝珍珠奶茶也沒問題，環保又便利的設計已取得專利權，正積極推廣中。

環保署宣布，7月1日起，政府部門、學校、百貨公司、連鎖速食店，內用禁用一次性塑膠吸管。連鎖速食店龍頭更已宣布，門市不再提供塑膠吸管，全面改成新型的「就口杯蓋」設計，以後店內消費者不再用吸管喝飲料。

環保商機龐大，除新型飲料蓋增加啜飲功能，以及隨身攜帶不鏽鋼或塑料環保吸管外，消費者有沒有其他選擇？義守大學EMBA研究生劉良成發現商機，研發出「具吸管功能之容器」，吸管與茶杯結合成一體，可選用一次性或重複性質材，不會製造吸管垃圾。

劉良成是保險業的高階主管，過去沒有任何設計背景。他說，去年正值禁塑議題發燒，社會出現很多負面聲音，消費者抗議說「不能用吸管，難道要用湯匙吃珍珠？」，當時的社會氛圍促成他不斷思考，消費者到底是需要吸管，或只是需要吸管的吸取功能而已。

劉良成花4個月時間找到答案，他把吸管與容器結合在一起，吸管直接附在飲料杯旁邊，使用者可直接吸取，或撕開折線露出吸管，也可配合杯蓋使用來提升衛生程度；杯子質材不受限，紙杯可一次性使用，若使用塑料則可重複使用，設計已取得專利，量產上市日期未定。